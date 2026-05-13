Wat begon als een protest tegen de komst van een asielzoekerscentrum, ontaardde dinsdagavond in een grimmige veldslag. Terwijl de eerste vluchtelingen hun intrek namen in de noodopvang, vloog buiten de boel letterlijk in de fik .

Brand gemeentehuis Loosdrecht en Dilan Yesilgöz.

De spanningen in Loosdrecht bereikten dinsdagavond een kookpunt. Volgens de NOS arriveerden dinsdag de eerste vijftien asielzoekers bij het gemeentehuis, dat momenteel fungeert als tijdelijke opvang. Dat was voor een groep van zo’n vierhonderd demonstranten het sein om de confrontatie op te zoeken.

Het bleef niet bij schreeuwen alleen. Er werd met zwaar vuurwerk naar het pand gegooid, waarna de omliggende bosjes vlam vatten.

De situatie werd pas echt bizar toen de brandweer arriveerde: zij werden gehinderd bij het blussen.

ME grijpt in

De Mobiele Eenheid (ME) moest eraan te pas komen om het terrein schoon te vegen. Er werd één verdachte aangehouden op verdenking van brandstichting. Deze persoon zit nog vast en wordt verhoord.

De burgemeester van de gemeente Wijdemeren, Mark Verheijen, kondigde dinsdagavond een noodbevel af wegens ordeverstoringen. Iedereen moest het terrein van het gemeentehuis verlaten en mocht daar tot woensdagochtend 09.00 uur niet verschijnen.

Politieke afschuw

Niet alleen de lokale driehoek is klaar met het geweld; ook politiek Den Haag duikt er bovenop. Zo schrijft Dilan Yesilgöz op X: 'Ontoelaatbaar. Een pand met vuurwerk belagen, dan brandweer belemmeren om te blussen en agenten aanvallen. Van onze hulpverleners blijf je af. Dat heeft niets te maken met protesteren en brengt geen enkele oplossing dichterbij.'

Minister-president Rob Jetten noemde de acties 'ronduit schandalig' en benadrukte dat geweld nooit de oplossing is, hoe groot de zorgen ook zijn. Minister van Justitie David van Weel vulde aan dat het belagen van hulpverleners met fakkels en vuurwerk 'totaal onacceptabel' is.

De sfeer blijft grimmig

Het is niet de eerste keer dat Loosdrecht het nieuws haalt met felle protesten. Eerder gingen er al beelden viraal van demonstranten die door woonwijken werden opgejaagd door de politie.

De woede zit diep, ondanks dat de gemeente probeerde de gemoederen te sussen door de plannen aan te passen: waar er aanvankelijk 110 asielzoekers naar Loosdrecht zouden komen, is dat aantal inmiddels teruggebracht naar 70. Toch lijkt de rust met de komst van de eerste bewoners voorlopig nog niet terug te keren in het dorp.