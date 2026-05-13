Terwijl Nederland volop in de problemen zit, lag Rob Jetten lekker te zwemmen op Bonaire. Dat liep alleen pijnlijk af: hij belandde in het ziekenhuis nadat hij in zijn kont was gestoken. Bij Vandaag Inside vonden ze het prachtig. Vooral Johan Derksen hield zich niet in en deed een boekje open over hoe de minister er beneden uitziet.

Johan Derksen en Rob Jetten.

Het begon allemaal met een pijnlijk incident op de Antillen. Rob Jetten werd tijdens het zwemmen in zijn bil gestoken en moest zich onder doktersbehandeling laten stellen. Waar de officiële lezing spreekt van een allergische reactie - waarschijnlijk een ontmoeting met een lokale kwal - zochten ze het bij VI natuurlijk in een heel andere hoek.

Terwijl René van der Gijp de slappe lach kreeg, vroeg De Snor zich hardop af: 'Is hij door een beest gestoken?' Of heeft de D66'er een speeltje voor volwassenen naar binnen gedrukt?

Thomas van Groningen (die deze week Wilfred Genee vervangt) probeerde de boel nog te redden met een medisch advies: 'Je moet er dan overheen plassen hé.' René van der Gijp lijkt wat verward en verduidelijkt nog even: 'Over waar hij je gestoken hebt. Je moet niet over die kwal heen pissen.' Een inkoppertje voor Derksen, die fijntjes opmerkte dat Jetten dat waarschijnlijk helemaal niet erg zou vinden.

Gluren bij de buren

Maar het hoogtepunt (of dieptepunt) moest nog komen. Johan haalde een herinnering op aan zijn eerste ontmoeting met de D66-leider in de studio. 'Mijn eerste gesprek met hem was bij de pisbak,' aldus Derksen.

Toen Thomas van Groningen vroeg of De Snor stiekem even had lopen gluren bij de buurman, hield Johan zich niet in: 'Ik heb even over het randje gekeken.'

Op de vraag wat de oogst was van dat korte onderzoek, spreidde Derksen zijn vingers slechts een paar centimeter uit elkaar. De conclusie was duidelijk: volgens Johan neemt de 'edele deel' van Jetten bar weinig ruimte in beslag in zijn onderbroek.

'Onbeschaafd'

Tafelgast Job Knoester keek het schouwspel met een mengeling van ongeloof en vermaak aan. 'Het ergste is: hij maakt nog geen grapje ook,' lachte de advocaat.

Pas aan het eind van het segment veinsde De Snor enige spijt, uiteraard met een kleine knipoog: 'Het is eigenlijk heel onbeschaafd dat wij zo over onze minister president praten. En dat jullie erom gaan zitten lachen.'