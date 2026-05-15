Voedingsdeskundige heeft boodschap voor Frans Bauer: 'Let wat op het gewicht'

De familie Bauer.

In twintig jaar tijd heeft de familie Bauer zich danig ontwikkeld. Pater familias Frans Bauer (52) is te dik en danst wat onbehaaglijk op het podium, mamma Mariska gaat solo het theater in. Gelukkig zit het goed tussen de lakens.

Andries Jelle de Jong Leestijd 5 minuten 15 mei '26

Waarom zijn De Bauers toch zoveel in het nieuws?

De familie Bauer is momenteel niet weg te slaan uit het nieuws. Frans en Mariska Bauer scoorden opnieuw enorme kijkcijfers met hun realityserie De Bauers - 20 jaar later en inmiddels is bevestigd dat er een vervolgseizoen komt. Daarnaast waren Frans en Mariska ook te zien in het programma Frans & Mariska: Stellen op de proef, waarin ze onderzoeken of overwinteren in Spanje iets voor hen is. Ook Mariska zelf timmert stevig aan de weg.

De actieve kookvlogster maakte onlangs bekend vanaf 2027 het theater in te gaan met de interactieve voorstelling Maris, wat eten we vandaag, waarin koken, persoonlijke verhalen en gezelligheid centraal staan. Ondertussen probeert zoon Christiaan Bauer een eigen muziekcarrière op te bouwen. Hij bracht recent meerdere Nederlandstalige singles uit en verschijnt steeds vaker op televisie en podia. Ook Frans zelf blijft volop actief. Zo sneed hij onlangs samen met Jan Smit en Kris Kross Amsterdam een jonger publiek aan met de single Zij hoort bij mij. De zanger staat daarnaast nog altijd door heel Nederland op het podium.

Het succes mag dan gebleven zijn, toch is er een hoop veranderd bij ons Franske…

Wie oude YouTubevideo’s van Frans Bauer terugkijkt uit de periode tussen 2003 en 2007, ziet een totaal andere artiest dan nu. In de jaren van Heb je even voor mij, zijn Gouden Harp, Edison, Gouden Televizierring en de uitverkochte concerten in het Sportpaleis stond daar een verlegen, bescheiden zanger die zichzelf liefkozend ‘gewoon Franske’ noemde. Met zijn armen dicht langs het lichaam en een bijna timide uitstraling zong hij rustig zijn liedjes.

Twintig jaar later is dat beeld compleet veranderd. Frans staat nu veel nadrukkelijker op het podium te performen: met zijn grote lijf wild springend, dansend, zwierend en het publiek opzwepend met robuuste armbewegingen en overdreven enthousiasme. Daarbij valt ook zijn forse overgewicht op. De rustige charme van vroeger heeft plaatsgemaakt voor een veel dominantere aanwezigheid. Waar de oude Frans juist ontroerde door zijn eenvoud en bescheidenheid, oogt zijn huidige podiumgedrag volgens critici soms wat aanstellerig en onbehaaglijk, alsof hij iets te veel in zichzelf is gaan geloven.

‘Over het seksleven van mijn ouders wil ik niets weten joh, godverdorie!’

Wat vinden De Bauers van zichzelf?

‘Hoe ouder je wordt, hoe beter het gaat. In de slaapkamer weten wij elkaars allerbeste plekjes’



Wat vinden wij van De Bauers?

De liefde tussen Frans en Mariska is na 35 jaar nog springlevend. Hun matras schijnt inmiddels wel aan vervanging toe te zijn.

Wat vinden anderen van De Bauers?

Bea Pols - voedingsdeskundige

‘Frans Bauer is in het verleden vaker bezig geweest met afvallen. Daar heeft hij zelf over verteld, onder meer in zijn soaps. Hij heeft periodes van gezonder leven, afvallen en dieet, maar vervolgens gaat hij toch weer snoepen of snacken. Ik ken hem niet persoonlijk, dus ik kan onmogelijk zeggen waarom dat bij hem gebeurt. In algemene zin hebben artiesten vaak een enorme hoeveelheid stress en een heel onregelmatig leven. Dat geldt natuurlijk ook voor Frans Bauer, die vooral ’s avonds en ’s nachts optreedt, thuiskomt en dan nog gaat eten. Dat eten wordt veel minder goed verwerkt, omdat het lichaam biologisch en hormonaal al bezig is met rusten.

Bea Pols.

Daarnaast speelt leeftijd ook mee. Als je ouder wordt, vertraagt de stofwisseling vanzelf. Dan kom je sneller aan dan twintig jaar geleden. En als je vervolgens veel stress hebt, onregelmatig leeft en weinig regelmaat hebt in slaap en voeding, dan wordt afvallen ontzettend moeilijk. Bewegen is goed. Maar als iemand veel overgewicht heeft en heel explosief gaat springen en dansen op een podium, dan overbelast dat natuurlijk wel de gewrichten, het hart en de bloedsomloop. Als ik hem één advies zou mogen geven, dan zou ik zeggen: probeer iets rustiger aan te doen en let wat op het gewicht.’

Sander Huisman - Kris Kross Amsterdam

‘Jan Smit had Kris Kross Amsterdam benaderd om met hem en Frans Bauer een plaat te maken. Wij voelden ons vereerd, want het zijn toch twee legends. Frans noemt zichzelf een dinosaurus en dat is hij ook natuurlijk, hij draait al veertig jaar mee. Ik vond het echt een toffe uitdaging en volgens mij is het goed gelukt ook. Zij hoort bij mij ging meteen lekker en doet het nog steeds goed. Ik kende Frans eigenlijk al vluchtig van een paar jaar geleden. Ik wist toen al dat hij veel humor heeft en van een geintje houdt, net als wij. Tijdens de opnames van het nummer hebben we elkaar pas echt beter leren kennen. Hij bleef voortdurend helemaal zichzelf. Humor, gezelligheid, lachen, dankbaar, lief… echt een warme man.

Sander Huisman.

We hebben de afgelopen weken veel met elkaar opgetrokken en daar is een soort vriendschap uit ontstaan. Ik vind het mooi dat hij zo echt en oprecht blijft. En hij werkt nog steeds zó hard. Ik heb gezien hoe hij met mensen omgaat tijdens een signeersessie. Frans pakt iedereen vast, geeft knuffels en kusjes, maakt praatjes. Mensen krijgen soms gewoon tranen in hun ogen als ze hem spreken. Je voelt aan alles hoe lief en normaal hij is gebleven. Het vuurtje brandt nog steeds enorm bij hem. Ik zie ook dat hij de laatste tijd echt enorm geniet van optreden. Heel uitbundig, springen, dansen, helemaal losgaan. Wat ik vooral mooi vind: je ziet gewoon dat hij nog steeds net zoveel plezier heeft als vroeger.’

Frank van Marwijk - lichaamstaalexpert

‘Ik heb een concert van 2005 in het Sportpaleis vergeleken met recente optredens. Twintig jaar geleden kondigde hij zichzelf aan met: “Ik ben gewoon maar Franske, ik had nooit geloofd dat ik hier zou staan.” We zien daar iemand die uit een wereld komt waarin hij niet veel contact had met de grote buitenwereld. Hij groeide op in een woonwagen en ineens werd hij bekend door het zingen. Dat begon in kleine zalen en cafés en vervolgens werden die zalen steeds groter. Frans stond vroeger vrij timide op het podium, maar hij kreeg jarenlang gigantisch applaus. Hoe uitbundiger hij werd, hoe enthousiaster het publiek reageerde.

Frank van Marwijk.

Dat streelt je ego en onbewust ga je daardoor steeds een stapje verder in wat je durft en doet, dat zie je vaak bij artiesten. Frans heeft geleerd dat bepaalde bewegingen, gekkigheid en energie werken bij het publiek. Als hij nu nog exact hetzelfde zou doen als in 2006, terwijl nieuwe artiesten heel energiek en uitbundig zijn, dan loopt hij het risico dat mensen voor iets nieuws kiezen. Tegenwoordig zie je hem springen, dansen, draaien en het publiek opjutten. Ik denk dat succes en applaus uiteindelijk invloed hebben op iedereen. Zeker bij artiesten die al heel lang meegaan, zie je dat ze steeds meer een performer worden. Frans Bauer is daarin geen uitzondering. Maar ‘gewoon Franske’, dat is hij inderdaad niet meer.’



Je hebt zojuist een premium artikel gelezen. Je hebt zojuist een premium artikel gelezen. Online onbeperkt lezen en Nieuwe Revu thuisbezorgd? Abonneer nu en profiteer! Probeer direct