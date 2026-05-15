Leon Verdonschot: 'Wortelboer had een antwoord op Ye's bezoek dat in één zin het volledig fundament onder solidariteit wegsloeg'

Beste Emma Wortelboer,



Ik hoorde je op de radio. Het ging over Kanye West, tegenwoordig Ye.

Hij komt naar Nederland. De laatste keer was in 2013. Daarna is het een en ander gebeurd met Kanye West. Hij bewierookte het nationaalsocialisme en Adolf Hitler, bracht T-shirts op de markt met een hakenkruis, noemde zichzelf een nazi en bracht een nummer uit met de titel Heil Hitler.

Zo expliciet nazistisch had ik het niet meer gehoord sinds naziband Skrewdriver in de jaren tachtig. Nu is er wel een verschil tussen Kanye West en Skrewdriver: Ye lijdt aan verschillende psychische aandoeningen, wat mogelijkerwijs zijn gedrag kan verklaren. Hij heeft het zélf in ieder geval wel als verklaring opgevoerd, in een excuusbrief in The Wall Street Journal, onder de titel ‘Aan iedereen die ik heb gekwetst’. Daarin bood hij zijn excuses aan, en schreef hij: ‘Ik ben geen nazi of antisemiet (…) Ik houd van Joodse mensen.’ Die laatste zin heb ik leden van Skrewdriver nooit horen uitspreken.

Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft zich uitgesproken voor het weigeren van Ye’s toegang tot Nederland, zoals ook onder meer het Verenigd Koninkrijk heeft gedaan, om dezelfde reden. Dat lijkt juridisch vrijwel onmogelijk, dus ligt er nu een dringende oproep aan concertorganisator J. Noah Live uit Twente om het concert te annuleren. Dat gaat hij niet doen, want als hij twijfels had bij de uitlatingen van Ye, had ie hem überhaupt niet geboekt. In Zwitserland gaat het concert niet door omdat voetbalclub FC Basel, waar hij zou optreden, concludeerde dat West niet bij de ‘waarden van de club’ past. Dat zou het Gelredome ook kunnen doen, maar een woordvoerder van het stadion heeft al gewezen op zijn excuses, zijn eigen verklaring voor zijn gedrag en zijn verzoenende ontmoeting met een rabijn.

Het is geen populaire theorie, en wellicht is het heel naïef, maar ik ben zelf ook geneigd Ye te beschouwen als een van de weinige mensen ter wereld die zich als een totale nazi heeft uitgelaten, maar het niet ís. Of niet meer is. Die eerder een psychiatrisch geval is, de raaskallende gek op straat waarvan je bij het passeren vooral denkt dat hij opgenomen zou moeten worden. Alleen loopt deze gek niet op straat, maar staat hij twee keer in een stadion.

Emma Wortelboer.

Blijft de vraag wat zwaarder telt. De mogelijkheid dat Ye inderdaad niet meent wat hij zei, vanwege zijn medische toestand, en dat hij zijn excuses wél meende? Of de impact van al zijn toch nog steeds zeer recente nazi-uitlatingen in een tijd van oprukkend antisemitisme? Het is een nogal lelijk plaatje: een land waar al enkele keren Joodse artiesten zijn geannuleerd, maar wél de zanger van het nummer Heil Hitler mag optreden.

Hier had jij bij Spraakmakers op Radio 1 een antwoord op dat in één zin het volledig fundament onder solidariteit wegsloeg: ‘Zelf raakt mij dat wat minder, want ik ben niet van Joodse afkomst.’



Met sommige progressieve presentatoren heb je geen foute artiesten meer nodig.



