Gidi Markuszower.

In een uitgebreide verklaring neemt de politicus deels gas terug na de storm van kritiek. Hij erkent dat zijn frustratie over de politieke gang van zaken te veel doorklonk in zijn recente publieke optredens. Uitspraken over een asielstop en de handhaving daarvan noemt hij nu achteraf 'onhandig geformuleerd'. Markuszower benadrukt stellig dat het geweldsmonopolie uitsluitend bij de overheid ligt en dat geweld enkel proportioneel mag worden ingezet. Ook probeert hij de angel te halen uit het gebruik van de beladen term 'omvolking'. Dit woord bezigde hij naar eigen zeggen slechts reactief in een privégesprek, al houdt hij zijn zorgen over de demografische ontwikkelingen door het asielbeleid ferm overeind.

Toch is de verklaring allerminst een diepe knieval te noemen. De volksvertegenwoordiger gebruikt het moment vooral om de schijnwerpers te richten op wat hij beschouwt als een structurele demonisering van rechtse politici. Hij trekt een parallel met de behandeling van collega's, die in zijn ogen eveneens onterecht zwaar onder vuur liggen.

Volgens Markuszower leidt de constante focus op 'semantische discussies' de aandacht af van de werkelijke problemen waar Nederland mee worstelt. Hij wijst bovendien op een vermeende dubbele moraal, waarbij radicale standpunten of controversiële acties ter linkerzijde steevast op veel minder maatschappelijke en politieke verontwaardiging kunnen rekenen.

Botsing met Jesse Klaver

De meest in het oog springende passage in zijn verweer is de frontale botsing met GroenLinks-PvdA-leider Jesse Klaver. Waar Klaver de oud-PVV'er eerder opriep om verantwoordelijkheid te nemen voor vermeende opruiing, draait Markuszower de rollen nu resoluut om. Hij verwijt Klaver dat diens 'woorden en frames', in combinatie met een aanzienlijk bereik, direct hebben geleid tot ernstige bedreigingen aan zijn eigen adres. Het is een scherpe politieke tegenaanval, waarmee hij de verantwoordelijkheid voor het geëscaleerde en gepolariseerde klimaat nadrukkelijk over de schutting van de linkse oppositie gooit. Dit akkefietje illustreert treffend de ongekend diepe kloof en het wederzijdse wantrouwen in Den Haag.

Al met al toont het statement een politicus die strategisch balanceert op een dun koord. Enerzijds moet Markuszower de politieke schade beperken door afstand te nemen van interpretaties die hem in de hoek van extremisme plaatsen. Anderzijds weigert hij zijn achterban te vervreemden en kiest hij vol voor de tegenaanval.