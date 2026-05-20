Dit lees je deze week in een knisperend verse Nieuwe Revu

Het is weer Nieuwe Revu-dag! En dat betekent een gloednieuwe 21e editie. Nu te vinden in de schappen of bestel 'm hier .

Nieuwe Revu 21

Rico Verhoeven zal op 23 mei in het Egyptische Gizeh tegen de Oekraïense zwaargewicht bokskampioen Oleksandr Usyk strijden om de WBC-titel en dat zullen ze doen tussen de piramides. Verhoevens tegenstander is niet alleen een legende binnen de ring, maar ook daarbuiten.‘Oekraïners slaan hard! En aan het einde zullen al onze tegenstanders overwonnen zijn.’

Thijs van Leer trekt nog steeds volle zalen

Ruim vijftig jaar na de internationale doorbraak van zijn band Focus weet Thijs van Leer (78) nog steeds volle zalen te trekken. Toch lijkt het dat de componist buiten Nederland hoger wordt aangeslagen dan in eigen land. Een symfonie met zijn beste melodieën plus een bijzondere documentaire kan daar alsnog verandering in brengen. Een gesprek over een avontuurlijk muzikaal leven. ‘Soms zit ik in tranen achter mijn orgel.’

{{ title }} {{ subTitle }} {{ successHeader }} {{ successMessage }} {{ trans('Please enter a valid email address.') }} {{ errors . email[0] }} {{ trans('customs.buttons.signup') }}

De kersverse Nieuwe Revu bestel je hier .

Danny Ghosen over de kartels in Mexico

Terwijl de meeste ogen op Amerika zijn gericht tijdens het WK voetbal, gaat een ander organiserend land, Mexico, gebukt onder kartelgeweld, ontvoeringen en een corrupte overheid. In de documentaire Danny ter plekke:WK in kartelland geeft Danny Ghosen (48) een onthutsend inkijkje in een land dat voor het oog van de voetbalwereld steeds verder wordt ontwricht: ‘Oude vrouwen die met een schepje hun vermiste zoon hopen op te graven, dat snijdt echt door je hart.’

Costa del Coke

Arthur van Amerongen vormt niet alleen samen met Rob Hoogland het duo Foute Jongens, hij poogt ook zelf romans te schrijven. Een van zijn boeken, met co-auteur Ivo Teulings, beleeft komende maand een heruitgave. Ter ere daarvan een hoofdstuk uit Costa del coke, waarin de twee hoofdpersonen op drugssafari gaan in de achterbuurten van Sevilla. ‘Goeie coke, trouwens. Dat dan weer wel.

Econoom Jona van Loenen: 'We zijn een beetje lui geworden'

Wie is toch die piepjonge econoom die andere vaste gezichten aan talkshowtafels opeens het nakijken geeft? Op naar Rotterdam, waar Jona van Loenen (31), de toekomstige Econoom des Vaderlands, maar meteen uit de doeken doet waarom hij sommige Nederlanders extreem kortzichtig vindt.‘Ik denk dat we als land het vermogen zijn verloren om pijn te lijden.’