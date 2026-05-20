Danny Ghosen: 'Dat hele WK kan de kartels niks schelen'

‘Uiteindelijk wel. Ik had hem al eens aangesproken bij een training, maar toen zei hij dat ik me maar bij Bas Ticheler moest melden, de toenmalige perschef van Oranje. “O, u mag zelf niks zeggen van Bas?” zei ik toen enigszins provocerend, maar hij hield zich in. Hij vond het ergens ook wel begrijpelijk dat ik hem vragen over Qatar wilde stellen. Ik bedoel: het waren ook geen onterechte vragen. Ik vroeg hem niet naar welk ondergoed hij droeg of welk standje hij het lekkerst vond. Dit waren gewoon relevante vragen aan de bondscoach van het Nederlands elftal.

Dumfries kreeg een paar weken geleden ook de vraag of hij handen gaat schudden met Trump als Nederland het WK wint. Toen zei hij: “Ja hoor, geen enkel probleem.” Dan denk ik: heel jammer dat geen enkele journalist vraagt waarom hij een paar jaar geleden dan wel heel stoer op de Dam stond tijdens een Black Lives Matter-demonstratie, terwijl we allemaal weten dat Trump onderwijs over racisme en de slavernijgeschiedenis ‘giftige propaganda’ en ‘ideologische vergiftiging’ noemt. Met federale maatregelen probeert hij af te dwingen dat scholen en universiteiten dit soort theorieën over rassenongelijkheid niet langer kunnen onderwijzen.’