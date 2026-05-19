Beeld ter illustratie.

Zondagavond, kwart over elf. Tony Tellez, een doorgewinterde IT-professional met zeventien jaar ervaring verstuurt zijn cv voor een senior managementfunctie, maar stuit direct op de meedogenloze inzet van AI bij solliciteren. Precies zes minuten na het indienen van de documenten volgt een geautomatiseerde e-mail: 'We hebben uw sollicitatie afgewezen.' Geen toelichting, geen menselijke afweging, alleen de blinde beslissing van een digitaal selectiesysteem.

Voor sollicitanten met een bewezen trackrecord is deze gang van zaken uiterst frustrerend en demotiverend. De afgewezen kandidaat wist uit ervaring zeker dat er op een zondagnacht geen recruiter aan het werk was om cv's door te spitten, zei hij tegen Business Insider. Het algoritme had zijn profiel geanalyseerd en hem per direct gediskwalificeerd. De vermoedelijke oorzaak? Het ontbreken van een bachelordiploma, een criterium dat in de originele vacaturetekst nadrukkelijk als 'voorkeur' werd bestempeld en niet als een harde eis.

{{ title }} {{ subTitle }} {{ successHeader }} {{ successMessage }} {{ trans('Please enter a valid email address.') }} {{ errors . email[0] }} {{ trans('customs.buttons.signup') }}

Zelfs de preventieve hulp van een bevriende HR-consultant, die het cv specifiek had geoptimaliseerd met de juiste trefwoorden om het systeem te passeren, bleek onvoldoende. Dit illustreert een fundamenteel knelpunt binnen moderne wervingsprocessen. Automatische systemen zijn vaak zo rigide geconfigureerd dat ze de waarde van jarenlange praktijkervaring volledig negeren. Hierdoor lopen bedrijven onbewust hooggekwalificeerde kandidaten mis, simpelweg omdat de data niet exact in een vooraf geprogrammeerd sjabloon past.

De noodzaak van een menselijke blik

De IT-professional weigerde deze beslissing passief te accepteren en confronteerde de HR-directeur van de organisatie rechtstreeks via LinkedIn. Zijn inhoudelijke feedback was scherp en treffend: 'U loopt toptalent mis door een blind vertrouwen in technologie; ik ben het bewijs van de blinde vlekken in uw AI-systeem.' Hoewel automatisering en kunstmatige intelligentie wervingsprocessen op papier efficiënter maken, toont dit voorval aan dat het elimineren van de menselijke factor contraproductief kan werken.

Om zich te wapenen in een datagedreven arbeidsmarkt, moeten werkzoekenden hun strategie continu herzien. Enerzijds betekent dit zélf generatieve AI inzetten om het eigen cv nog strakker te laten aansluiten op de eisen van automatische scanners. Anderzijds loont het om gericht te zoeken naar werkgevers die transparant zijn over hun selectieprocedure en garanderen dat elke sollicitatie door een menselijk oog wordt beoordeeld. Technologie mag het proces ondersteunen, maar mag het oordeel over menselijk potentieel niet volledig overnemen.