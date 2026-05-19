Je hebt niets gemist, je hebt het alleen ...
De spruitjes revolutie op de grill: waarom deze ...
Politicoloog Catherine de Vries: ‘Grievenmachine draait om wantrouwen ...
Wikipedia viert 25ste verjaardag: dodelijke kokosnoten en postbode-moorden
Wedden op de oorlog: Polymarket-gokkers verdienen grof geld ...
Luuk Koelman: 'Het hartje had de keuze al ...
De laatste woorden van Jeffrey Epstein? ’Een cadeautje ...
Dit lees je deze week in een knisperend ...
Ronnie Falentijn (84) herdenkt de Tweede Wereldoorlog: 'Wie ...
Iedereen gaat nu voor deze sneakertrend
De perfecte balans tussen zakelijk en comfortabel
Wetenschappers kraken eindelijk het 'spookhuis-mysterie': de brute reden ...
Viroloog Marc Van Ranst: 'Ik was niet langer ...
Ontdek hoe je in Eindhoven vrijheid krijgt met ...
Viroloog Marc Van Ranst: 'Iedere dag zijn we ...
Meer Mens & Maatschappij
Mens & Maatschappij

Afgewezen voor een baan in 6 minuten: hoe AI je sollicitatie saboteert

Een zeer ervaren IT'er werd al na zes minuten afgewezen voor een droombaan door een blind AI-algoritme.

Redactie Nieuwe Revu Leestijd 2 minuten
AI
Beeld ter illustratie
Beeld ter illustratie.

Zondagavond, kwart over elf. Tony Tellez, een doorgewinterde IT-professional met zeventien jaar ervaring verstuurt zijn cv voor een senior managementfunctie, maar stuit direct op de meedogenloze inzet van AI bij solliciteren. Precies zes minuten na het indienen van de documenten volgt een geautomatiseerde e-mail: 'We hebben uw sollicitatie afgewezen.' Geen toelichting, geen menselijke afweging, alleen de blinde beslissing van een digitaal selectiesysteem.

Voor sollicitanten met een bewezen trackrecord is deze gang van zaken uiterst frustrerend en demotiverend. De afgewezen kandidaat wist uit ervaring zeker dat er op een zondagnacht geen recruiter aan het werk was om cv's door te spitten, zei hij tegen Business Insider. Het algoritme had zijn profiel geanalyseerd en hem per direct gediskwalificeerd. De vermoedelijke oorzaak? Het ontbreken van een bachelordiploma, een criterium dat in de originele vacaturetekst nadrukkelijk als 'voorkeur' werd bestempeld en niet als een harde eis.

Zelfs de preventieve hulp van een bevriende HR-consultant, die het cv specifiek had geoptimaliseerd met de juiste trefwoorden om het systeem te passeren, bleek onvoldoende. Dit illustreert een fundamenteel knelpunt binnen moderne wervingsprocessen. Automatische systemen zijn vaak zo rigide geconfigureerd dat ze de waarde van jarenlange praktijkervaring volledig negeren. Hierdoor lopen bedrijven onbewust hooggekwalificeerde kandidaten mis, simpelweg omdat de data niet exact in een vooraf geprogrammeerd sjabloon past.

De noodzaak van een menselijke blik

De IT-professional weigerde deze beslissing passief te accepteren en confronteerde de HR-directeur van de organisatie rechtstreeks via LinkedIn. Zijn inhoudelijke feedback was scherp en treffend: 'U loopt toptalent mis door een blind vertrouwen in technologie; ik ben het bewijs van de blinde vlekken in uw AI-systeem.' Hoewel automatisering en kunstmatige intelligentie wervingsprocessen op papier efficiënter maken, toont dit voorval aan dat het elimineren van de menselijke factor contraproductief kan werken.

Om zich te wapenen in een datagedreven arbeidsmarkt, moeten werkzoekenden hun strategie continu herzien. Enerzijds betekent dit zélf generatieve AI inzetten om het eigen cv nog strakker te laten aansluiten op de eisen van automatische scanners. Anderzijds loont het om gericht te zoeken naar werkgevers die transparant zijn over hun selectieprocedure en garanderen dat elke sollicitatie door een menselijk oog wordt beoordeeld. Technologie mag het proces ondersteunen, maar mag het oordeel over menselijk potentieel niet volledig overnemen.

Business Insider AI-gegenereerd

Om te voldoen aan wet- en regelgeving rondom kansspelen zouden we graag eenmalig willen weten of je 24 jaar of ouder bent.
Gratis op de hoogte blijven van het laatste nieuws omtrent misdaad, politiek en entertainment?
Meld je dan aan voor onze pushnotificaties.