NOS-sportverslaggever Jeroen Stekelenburg over WK-dilemma: 'Trump verandert alles...'

De NOS-verslaggever voorziet een beladen WK in de VS. Hoe gaat Oranje om met de ongekende politieke druk?

Redactie Nieuwe Revu Leestijd 2 minuten
Jeroen Stekelenburg
Jeroen Stekelenburg.

Het naderende WK in de Verenigde Staten beloofde op voorhand een relatief rimpelloos voetbalfeest te worden, maar de geopolitieke realiteit haalt de sport opnieuw in. Voor NOS-verslaggever Jeroen Stekelenburg betekent dit een wezenlijk andere voorbereiding en context dan de sportwereld aanvankelijk had gehoopt. De NOS-veteraan spreekt duidelijke taal in gesprek met Panorama.

Waar men na het omstreden toernooi in Qatar stilletjes snakte naar een kampioenschap zonder zware morele en politieke discussies, zorgt het huidige klimaat in de VS voor een complexe dynamiek. De terugkeer van Donald Trump in het Witte Huis werpt nadrukkelijk een schaduw over de aanloop naar het mondiale eindtoernooi. 'De politiek van Trump verandert natuurlijk alles,' stelt Stekelenburg analytisch vast. Onder het presidentschap van Kamala Harris was de maatschappelijke onrust rondom het toernooi waarschijnlijk aanzienlijk kleiner geweest, denkt hij.

Toch is van persoonlijke twijfel of een boycot geen sprake. De journalist trekt een heldere principiële lijn, net als vier jaar geleden bij Qatar: als de voetbalbonden de beslissing hebben genomen en het Nederlands elftal afreist, dan volgt de journalistiek. Dat ontslaat de voetballers echter niet van hun verantwoordelijkheid om oog te hebben voor de wereld om hen heen. 'Soms is de bühne heel belangrijk,' beargumenteert hij, verwijzend naar de eerdere statements die Oranje maakte richting arbeidsmigranten. Zelfs als zoiets symbolisch is, weegt het volgens hem zwaarder dan wegkijken.

De grens tussen sport en activisme

De fundamentele vraag blijft wel waar de grens ligt voor een sportverslaggever tijdens zo'n beladen toernooi. Stekelenburg bewaakt zijn journalistieke kaders scherp: zijn primaire taak is en blijft het volgen van het Nederlands elftal. Brede maatschappijkritiek over de Amerikaanse samenleving behoort tot het domein van de algemene nieuwsredacties, tenzij de politiek de ploeg direct raakt, bijvoorbeeld als de spelersbus verstrikt raakt in een demonstratie.

Bondscoach Ronald Koeman en de spelersgroep kunnen in aanloop naar het toernooi absoluut inhoudelijke vragen verwachten over hun visie op het gastland. Maar de verslaggever is ook realistisch over de dynamiek van topsport. Zodra de eerste bal rolt, verschuift de focus onherroepelijk. 'Als het toernooi begint, kom je in een bubbel waarin voetbal het allerbelangrijkst is,' concludeert hij nuchter.

Panorama 21 NL Beeld / Patrick van Emst

