Gidi Markuszower verdedigt zichzelf na felle kritiek en ...
Yesilgöz haalt keihard uit naar relschoppers Loosdrecht: 'Brengt ...
Terroristische aanslag op D66-kantoor: verdachte (37) wilde angst ...
Aanslag op D66-kantoor: verdachte (37) zonder vaste woonplaats ...
Rob Jetten reageert op aanslag D66-pand: 'Een vrij ...
Mindgames aan het front: de propagandaoorlog tussen Washington ...
Zetelpeiling: Dilan Yeşilgöz in de problemen
Het verborgen dubbelleven van oorlogsminister Pete Hegseth
Genadeloze zetelpeiling: D66 gehalveerd, maar waarom?
Pete Hegseth: Trumps schoothondje zweert bij oorlog
Vlaamse regering vergiftigd tijdens onderhandelingen
Halsema's Koningsdag-beperkingen: maximaal één drankje per persoon en ...
Keiharde Eurovisie-boycot: Slovenië kiest voor Palestina-programmering tijdens Songfestival
Nicolás Keenan spreekt duidelijke taal: 'Haters mogen lekker ...
Ingrid Coenradie (JA21) over rookverbod: 'Uitkijken dat je ...
Meer Politiek
Politiek

Rekenkamer oordeelt snoeihard: 2025 was een 'verloren jaar' onder kabinet-Schoof

Een kritisch oordeel van de Rekenkamer legt bestuurlijke onmacht bloot op vitale dossiers als wonen en veiligheid, en fileert kabinet-Schoof.

Redactie Nieuwe Revu Leestijd 2 minuten
Dick Schoof
Dick Schoof.

De daadkracht die het kabinet-Schoof had beloofd, is in de praktijk omgeslagen in bestuurlijke verlamming. Op Verantwoordingsdag trekt de Algemene Rekenkamer een ongekend scherpe conclusie over het functioneren van de ministeries. Rekenkamer-President Pieter Duisenberg overhandigde de Tweede Kamer een verslag dat weinig aan de verbeelding overlaat: hij spreekt over 'weinig vooruitgang, soms zelfs stilstand' in het afgelopen jaar. De grote crises waar Nederland mee worstelt, blijken in de uitvoering structureel te stagneren, aldus De Telegraaf op basis van het verslag.

Dit onvermogen komt pijnlijk aan het licht op het dossier woningbouw, waar de maatschappelijke nood onverminderd hoog is. Voormalig woonminister Mona Keijzer wist slechts de helft van het gereserveerde bouwbudget daadwerkelijk uit te geven. Ook de voorgenomen efficiëntieslag binnen de overheid faalt opvallend. Waar de coalitie inzette op een forse krimp van twintig procent van het ambtenarenapparaat, kwamen er juist drieduizend voltijdsbanen bij. De ingeboekte bezuiniging van een miljard euro is daarmee hoogst onzeker geworden.

Ook op het gebied van verduurzaming blijft het beleid steken in onuitgevoerde ambities. De noodzakelijke doelen om de CO2-uitstoot voor 2030 drastisch in te perken, raken volgens de controleurs definitief buiten bereik, terwijl de stikstofproblematiek onopgelost blijft. Het is een brede opeenstapeling van bestuurlijke haperingen. De meest fundamentele waarschuwingen uit het rapport raken echter de fundamenten van onze nationale veiligheid.

Bekijk ook
Johan Derksen heeft medelijden met Schoof: 'Heel Europa vraagt zich af, wie is die man?' | Nieuwe Revu

Zorgwekkende blinde vlekken bij Defensie en Justitie

In een geopolitiek uiterst instabiele periode constateert de Rekenkamer serieuze lacunes bij het waarborgen van de veiligheid. Dit leidde tot een inhoudelijke aanvaring tussen Duisenberg en minister Dilan Yesilgöz. Defensie investeert momenteel miljarden, maar zou daarbij volgens de toezichthouder op grote schaal de aanbestedingsregels omzeilen. De kritiek dat Yesilgöz deze problemen onvoldoende serieus neemt, legt een gebrek aan regie bloot. Bovendien signaleert het rapport een tekortschietende coördinatie bij de bescherming van vitale infrastructuur op de Noordzee.

De crisis reikt nog verder en raakt ook het fundament van de rechtsstaat. Minister David van Weel (Justitie) krijgt een zeldzaam hard oordeel vanwege onhoudbare vertragingen in het strafrecht. Vooral in jeugd- en zedenzaken zijn de gevolgen van deze wachttijden enorm. De Rekenkamer oordeelt dat de regie van Van Weel tekortschiet en een concrete oplossing ontbreekt.

De Telegraaf PRO SHOTS / Imago

Om te voldoen aan wet- en regelgeving rondom kansspelen zouden we graag eenmalig willen weten of je 24 jaar of ouder bent.
Gratis op de hoogte blijven van het laatste nieuws omtrent misdaad, politiek en entertainment?
Meld je dan aan voor onze pushnotificaties.