Sabotage en diefstal bij lab van viroloog Marc Van Ranst: waarom de Vlaamse regering nu een onderzoek start

Viroloog Marc Van Ranst.

Achter de deuren van het gerenommeerde Rega Instituut in Leuven voltrekt zich een complexe bestuurlijke en wetenschappelijke crisis. Topviroloog Marc Van Ranst en zijn onderzoeksgroep zijn verwikkeld in een vergaand arbeidsconflict dat inmiddels de fundamenten en de integriteit van de academische instelling raakt, aldus AD.

De kern van de problematiek draait om ernstige beschuldigingen over en weer, variërend van grensoverschrijdend gedrag tot de sabotage van wetenschappelijk onderzoek en verduistering van labmateriaal. Aan de ene kant staat de groep rondom Van Ranst en labmanager Elke Wollants. Tegenover hen staat professor Piet Maes, wiens contract onlangs eenzijdig door de universiteit werd ontbonden na escalatie van de situatie. ‘Er is een enorm lijden, tot het ondraaglijke toe. Mensen zitten al jaren in een overlevingsmodus’, citeren de onderzoekers werknemers van het lab.

Volgens een rapportage van een externe preventiedienst, gebaseerd op tientallen getuigenissen, ervaren medewerkers een structureel onveilige werkomgeving. De KU Leuven wees Maes aan als de primaire oorzaak van deze dynamiek en kwalificeerde hem in interne documenten zelfs als een 'pathologische leugenaar'. Maes bestrijdt deze eenzijdige lezing echter ten stelligste en stelt dat agressief gedrag en intimidatie juist afkomstig zijn vanuit de onderzoeksgroep van zijn opponenten.

Falende procedures en politieke bemoeienis in Leuven

De complexiteit van het dossier is verder vergroot door harde kritiek vanuit de rechterlijke macht. De arbeidsrechtbank oordeelde onlangs dat de KU Leuven ernstige procedurele fouten heeft gemaakt. Het universiteitsbestuur zou de onafhankelijkheid van de externe dienst in het geding hebben gebracht door op voorhand al een schuldige aan te wijzen. Bovendien kregen medewerkers uit de groep van Maes naar verluidt onvoldoende ruimte voor essentieel wederhoor in het proces.

Terwijl Maes een uitgebreide juridische procedure voorbereidt om zijn ontslag aan te vechten, en Van Ranst alle aantijgingen rondom intimidatie en framingspogingen categorisch verwerpt, grijpt nu de overheid in. De Vlaamse regering bereidt een nieuw, volledig onafhankelijk onderzoek voor om de feiten objectief vast te stellen. Deze uitzonderlijke politieke interventie maakt pijnlijk duidelijk dat de interne escalatie- en controlemechanismen van de universiteit ernstig tekort zijn geschoten in het oplossen van deze academische impasse.