De prijs van geweldretoriek: Gidi Markuszower in het nauw na vloedgolf aan aangiftes

Meer dan twintig aangiftes en een integriteitsklacht brengen de positie van het Kamerlid in het geding.

Redactie Nieuwe Revu Leestijd 1 minuut
Gidi Markuszower
Gidi Markuszower.

Het Openbaar Ministerie in Amsterdam staat voor een complexe afweging rondom Gidi Markuszower. Na zijn veelbesproken uitspraken over de behandeling van Palestijnse asielzoekers, is de druk vanuit maatschappelijke organisaties om strafrechtelijk in te grijpen aanzienlijk toegenomen, meldt het AD.

Er liggen momenteel ruim twintig formele aangiftes tegen de leider van DNA, aangevuld met zeker tweehonderd meldingen bij de politie. Belangenorganisaties zoals The Rights Forum en de Turkse arbeidersvereniging HTIB stellen dat zijn woorden direct aanzetten tot haat en geweld. Het OM moet nu gedetailleerd beoordelen of deze verdenkingen voldoende wettelijke grondslag bieden voor het starten van een officieel strafrechtelijk onderzoek.

De juridische toetsing concentreert zich op een interview met het platform Left Laser, waarin Markuszower betoogde dat Nederland asielzoekers uit de Palestijnse gebieden 'met geweld' bij de grens moet weren. De meest omstreden toevoeging was zijn stelling dat dit 'misschien met nog meer geweld dan waar ze vandaan komen' gepaard zou moeten gaan. In een latere reactie poogde de politicus zijn woorden te nuanceren door te stellen dat hij 'uit emotie' sprak en doelde op de bevoegdheid van de marechaussee om 'maximaal geweld' in te zetten tegen illegaliteit. De vraag voor juristen is nu in hoeverre deze retrospectieve verduidelijking standhoudt tegenover de initieel gedane uitspraken.

Parlementaire isolatie en integriteitskwesties

Naast het potentiële strafrechtelijke traject, kampt de fractie met een toenemend politiek isolement. Premier Rob Jetten (D66) heeft duidelijk gemaakt dat parlementaire samenwerking met de zevenkoppige afsplitsing redelijkerwijs is uitgesloten, tenzij de fractieleider explicieter afstand neemt van de gewraakte uitspraken. Dit belemmert de politieke slagkracht van de nieuwe fractie aanzienlijk.

Tegelijkertijd wordt de zaak ook intern binnen het parlement aangekaart. Het samenwerkingsverband van regionale moskeekoepels, de K9, heeft de casus formeel voorgelegd aan het College van onderzoek integriteit van de Tweede Kamer. Hierdoor wordt het functioneren van Markuszower momenteel niet alleen getoetst aan het strafrecht, maar ook aan de formele gedragscodes en integriteitsregels van de volksvertegenwoordiging zelf.

