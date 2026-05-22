De juridische en politieke onschendbaarheid van Andrew Mountbatten-Windsor brokkelt in hoog tempo af, aldus CNN. Nu de Thames Valley Police een hernieuwd, diepgaand onderzoek is gestart op basis van recent vrijgegeven Amerikaanse justitiedocumenten, transformeert een sluimerend reputatieschandaal in een acute strafrechtelijke dreiging. De Britse autoriteiten leunen niet langer op geruchten, maar zoeken proactief naar getuigenissen om een sluitend dossier te vormen.

De focus van het onderzoek is aanzienlijk versmald en concreter geworden. Waar eerdere aantijgingen in de marge van het brede Jeffrey Epstein-netwerk bleven hangen, richt de recherche zich momenteel specifiek op incidenten uit 2010. Er wordt minutieus onderzocht hoe en waarom een vrouw voor 'seksuele doeleinden' naar een adres in Windsor werd getransporteerd. Dit markeert een fundamentele verschuiving: van morele verontwaardiging in de media naar gericht, strafrechtelijk feitenonderzoek.

De historische arrestatie van de royal in februari op verdenking van ambtsmisbruik vormde slechts het startschot. Hoewel hij alle beschuldigingen stelselmatig ontkent en benadrukt nimmer getuige te zijn geweest van Epsteins misdrijven, toont de tactiek van het Openbaar Ministerie een andere realiteit. Door slachtoffers publiekelijk op te roepen en te garanderen dat hun zaken 'met zorg worden behandeld', bouwt de politie doelgericht aan een bewijslast die de formele ontkenningen van de voormalige prins moet ontkrachten.

De blinde vlek van het paleis

Naast de zedenzaak tekent zich een pijnlijk bestuurlijk falen af dat de kern van de Britse overheid raakt. Vrijgegeven staatsdocumenten onthullen een stuitend gebrek aan controlemechanismen rondom zijn aanstelling als handelsgezant in 2001. Het feit dat de wens van wijlen Koningin Elizabeth voldoende was om hem zonder enige veiligheidsscreening deze cruciale diplomatieke post te bezorgen, legt een diepe institutionele blinde vlek bloot.

De vraag is nu niet alleen of hij in die onbezoldigde rol publieke middelen misbruikte of staatsgeheimen deelde met de veroordeelde Epstein. De echte politieke naschok zit in het faciliteren van dit gedrag. Koning Charles heeft zijn broer vorig jaar pragmatisch van zijn titels ontdaan om de monarchie te isoleren, maar de juridische en bestuurlijke consequenties van deze jarenlange doofpotcultuur laten zich niet zomaar wegpoetsen. Het onderzoek is, zoals de politie zelf stelt, uitzonderlijk complex en nog lang niet afgerond.