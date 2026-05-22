Cosmetisch arts over Fajah Lourens (44): 'Er wordt wel erg snel ingegrepen'

Fajah Lourens.

Het recente cosmetische boetseerwerk in het gezicht van Fajah Lourens (44) zorgt ervoor dat we weer een natuurlijke schoonheid hebben verloren in medialand. Ze houdt bovendien camera’s twaalf maanden op afstand tot de verbouwing is afgerond.

Andries Jelle de Jong Leestijd 5 minuten 22 mei '26

Fajah Lourens heeft een stukadoor bezocht om haar gezicht te laten verbouwen. Maar ze was al zo mooi. Typisch gevalletje midlifecrisis?

Fajah Lourens wordt in juli 45 jaar en lijkt momenteel in een andere fase van haar leven te belanden, waarin uiterlijke perfectie opnieuw een grote rol speelt. De fitnessonderneemster en influencer liet onlangs meerdere cosmetische ingrepen aan haar gezicht uitvoeren, waaronder een boven- en onderooglidcorrectie gecombineerd met een temporaallift, waarbij haar buitenste ooghoeken weinig subtiel omhoog zijn getrokken. Lourens was daar opvallend openhartig over op sociale media en liet ook de minder glamoureuze kant zien: een opgezwollen gezicht en ogen die tijdelijk een opvallende ‘foxy eyes’-uitstraling kregen. Eerder probeerde ze haar strakke kaaklijn al te behouden met ultherapie, een huidverstrakkende behandeling zonder operatie, maar nu koos ze dus voor een definitieve stap.

Waarom levert dat zoveel gespreksstof op?

Lourens is al jaren zichtbaar bezig met jong blijven, sporten en uiterlijke perfectie. Als fitnessgoeroe en selfmade miljonair via haar boeken, platform en proteïnelijn My Killerbody Motivation haalde ze eens de woede van half Nederland op de hals met haar uitspraak dat je je hongergevoel moet omarmen. Ditmaal oogst ze met haar cosmetische miskleunen vooral onbegrip en verbijstering. Recent gaf ze in een radio-interview met Wilfred Genee aan dat fotografen haar een jaar niet mogen fotograferen omdat alles nog op z’n plek moet vallen in haar verminkte gezicht en het littekenweefsel moet genezen. Fajah Lourens werd vele jaren lang samen met Yolanthe Cabau en Katja Schuurman tot de mooiste natural beauty’s van Nederland gerekend, maar alleen laatstgenoemde heeft zichzelf nog niet om laten toveren tot een wandelende Snapchat-filter. Zelf lijkt Lourens er totaal niet mee te zitten en deelt ze juist openlijk haar zoektocht naar de beste versie van zichzelf.

'Ze ziet er nu uit als een soort Jocelyn Wildenstein die openbarst als ze gekieteld wordt’

Wat vindt Fajah Lourens van zichzelf?

‘Ik weet waarom ik zo succesvol ben: omdat ik niet arm wil zijn.’

Wat vinden wij van Fajah Lourens?

Arme Fajah: een jaar lang geen foto’s omdat het stucwerk nog moet drogen…

Wat vinden anderen van Fajah Lourens?

Selwyn Senatori- kunstenaar & vriend

‘Als kunstenaar kijk ik naar vorm, uitstraling en naar wat iemand van binnen meedraagt. Fajah is voor mij nooit alleen maar een mooi plaatje geweest. Ze is een sterke, krachtige, ondernemende vrouw met een enorme aanwezigheid. Dat maakt iemand interessant om te schilderen. Ik heb haar jaren geleden leren kennen en ik heb portretten van haar gemaakt. Ze heeft werk van mij in huis hangen en is altijd een groot liefhebber van mijn kunst geweest. Over cosmetische ingrepen heb ik niet meteen een keihard oordeel, dat ligt veel complexer. Als iemand iets aan zichzelf laat doen, dan zit daar vaak een psychologische gedachte achter. Dat doe je meestal niet zomaar omdat het een trend is.

Selwyn Senatori.

Ik kan alleen zeggen of ik iets esthetisch mooi vind of niet. En eerlijk gezegd vind ik die gelifte ooghoeken, die foxy eyes, eigenlijk best mooi. We leven in een tijd waarin cosmetische ingrepen volledig genormaliseerd zijn. Ik vind het daarom ook niet zo schokkend allemaal, alleen ontstaat er tegenwoordig direct een enorme maatschappelijke discussie over. Terwijl ik denk: waarom eigenlijk? Iedereen moet uiteindelijk zelf weten wat hij of zij met het gezicht doet.’

Robert Schoemacher- cosmetisch arts

‘Een ooglidcorrectie kent iedereen, maar een temporaallift is minder bekend. Daarbij wordt vooral de buitenkant van de wenkbrauw en ooghoek wat extra omhoog gelift. Dat is een puur esthetische ingreep en wordt meestal toegepast bij mensen van boven de zestig, bij wie de huid rond de ogen begint te zakken. Voor iemand van 45 vind ik dat eigenlijk vrij jong. Op latere leeftijd kan zo’n behandeling heel mooi zijn als correctie van natuurlijke veroudering, maar bij relatief jonge vrouwen krijg je sneller een onnatuurlijk effect. Dan gaan die ooghoeken erg omhoog staan en krijg je die zogeheten foxy eyes-uitstraling. Dat is momenteel een hype, maar persoonlijk vind ik het niet mooier.

Robert Schoemacher.

Ik vind het opvallend dat juist heel mooie vrouwen vaak moeite krijgen met de eerste tekenen van ouderdom. Voor iemand die altijd als aantrekkelijk is gezien, kan het psychologisch zwaarder zijn om kleine veranderingen in het gezicht te accepteren. Dan ontstaat sneller de angst om schoonheid te verliezen, terwijl daar objectief gezien nog helemaal geen sprake van is. Fajah Lourens is natuurlijk een mooie vrouw en dan zie je dat zulke kleine tekenen van veroudering ineens heel groot kunnen gaan voelen. Tegelijkertijd zie je tegenwoordig een bredere trend waarin steeds meer mensen preventief of uit onzekerheid aan hun gezicht laten sleutelen. Er heerst een enorme druk om jong en strak te blijven. Persoonlijk ben ik daar terughoudend in, ik vind dat er tegenwoordig wel erg snel wordt ingegrepen. Zeker bij vrouwen die van nature al mooi zijn. Soms denk ik dat mensen in de spiegel iets anders zien dan hoe de buitenwereld naar hen kijkt.’

Jan Sleijfer- sportpsycholoog

‘Bij sommige sporters zie je een soort omgekeerd spiegelbeeld ontstaan. Bodybuilders bijvoorbeeld kunnen enorm gespierd zijn, terwijl ze in de spiegel nog steeds iemand zien die niet groot of gespierd genoeg is. Dat heet bigorexia of spierdysmorfie en het kan steeds groter en extremer worden. Op een gegeven moment gaan mensen grenzen verleggen zonder dat ze zelf nog goed zien waar die grens ligt. Dan kom je ook in een psychologisch gebied terecht waarin er meer speelt dan alleen uiterlijk of prestatie. Ik zie daar wel degelijk een link met iemand als Fajah Lourens.

Jan Sleijfer.

Zij is jarenlang bezig geweest met fitheid, perfectie, discipline en controle over het lichaam. Als je daar heel ver in gaat, kan het gebeuren dat je op een bepaald moment niet meer ziet wat andere mensen zien. Dan blijf je streven naar nóg strakker, nóg fitter of nóg perfecter, terwijl de buitenwereld juist denkt: waarom zou je aan iets sleutelen dat al mooi is? Het gaat vaak geleidelijk. Eerst een kleine correctie, dan nog iets, daarna weer iets anders. Voor je het weet, raak je gewend aan een uiterlijk dat voor anderen al onnatuurlijk begint te worden. Sport en streven naar perfectie kunnen absoluut verslavend worden. Zeker bij mensen die hun identiteit sterk verbinden aan uiterlijk, gezondheid en prestaties.’

Wilfred Genee- presentator

In The Friday Move: ‘We mogen geen foto’s van Fajah maken vandaag, het moet nog indalen. Een jaar, echt waar? Jeetje. Nou, ze is er wel iets anders uit gaan zien. Ik vind het wel mooi, daar niet van hoor, maar ze ziet er niet meer uit zoals ik haar kende, zeg maar.’



Je hebt zojuist een premium artikel gelezen. Je hebt zojuist een premium artikel gelezen. Online onbeperkt lezen en Nieuwe Revu thuisbezorgd? Abonneer nu en profiteer! Probeer direct