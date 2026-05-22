Leon Verdonschot: 'Sharon Dijksma, gaat alles wel goed?'

Beste burgemeester Sharon Dijksma van Utrecht,



Gaat alles wel goed? Ik vraag het omdat het rare tijden zijn. Zo had ik afgelopen week mijn contactlezen nog niet in toen ik de voorpagina van Trouw zag. Een week nadat een warhoofdige columniste van die krant betoogde dat Israëlische popartiesten die ook Arabische melodieën zingen aan ‘culturele toe-eigening’ doen, had de krant eindelijk weer eens een groot kritisch stuk over Hamas. Toen ik mijn lenzen in had, keek ik opnieuw. Oh nee. Niet Hamas. Hummus! Het stuk in de voormalige verzetskrant ging opnieuw over toe-eigening, opnieuw door Joden, maar nu niet culturele, maar culinaire.

En ik maar denken dat hummus het gerecht is dat iedereen in Israël, Jood en Arabier, met elkaar verbindt. Maar hoe kondigde Trouw het aan? Met een foto van een bewapende Israëlische soldaat die de vlag van het land erin plant. Het verhaal zelf was veel genuanceerder, maar het beeld was al gezet: hummus, voer voor kolonisten (blijft opvallend dat ik nooit zo’n verhaal lees over de croissant, die oorspronkelijk uit Oostenrijk komt, maar Fransen zijn natuurlijk geen Joden).

Dus ja. In die rare tijden kan het zomaar gebeuren dat ik opeens foto’s zie voorbijkomen van u, terwijl u een krans legt bij het Verzetsmonument op het Domplein. Nu ben ik als Limburger wel gewend aan enige vertraging, maar zó lang na 4 mei? Maar verdomd: het bleek een kranslegging ter ere van Nakba, het (en nu rond ik het zeer welwillend af) nogal eenzijdige verhaal over de Palestijnse ‘catastrofe’ uit 1948. Dus even samenvattend: u legt een krans bij een monument voor het verzet tegen de nazi’s die alle Joden wilden vernietigen, en dat doet u om de gevolgen te herdenken van een oorlog die Arabische landen begonnen om de Joodse staat te vernietigen die voortkwam uit precies de doelstelling van de nazi’s om alle Joden uit te roeien.

Het verbaasde me temeer omdat ik me meende te herinneren dat u vorig jaar nog moest worden ontzet, omdat u werd belaagd door activisten. Waren dat niet zo’n beetje de organisatoren van deze herdenking? En verdomd. Op de X-feed van publicist Carel Brendel, een van de best geïnformeerde bronnen als het gaat om extremistische bewegingen, kon ik lezen dat het preciés dezelfde clubs zijn. Utrecht4Palestine en New Neighbours. U legde dus een krans op een bijeenkomst van dezelfde mensen waarvoor u een jaar geleden nog moest vluchten, en die daarvoor nooit hun excuses hebben aangeboden.

Er kan veel gebeuren in een jaar. Zo vertegenwoordigt u inmiddels een andere partij. Maar ik moest onwillekeurig toch denken aan topadvocaat Inez Weski, die wordt verdacht van zaken waarvan ik me nooit heb kunnen voorstellen dat ze die uit vrije wil heeft gedaan.

Kunt u anders bij uw volgende publieke optreden even subtiel ‘ja’ knikken zodat we allemaal zeker weten dat u niet onder bedreiging dingen doet die u zelf helemaal niet wil?



