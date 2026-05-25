Econoom Jona van Loenen over migratie: 'De politiek vertelt dit verhaal nooit'

Econoom Jona van Loenen.

Terwijl politiek Den Haag over elkaar heen buitelt om de grenzen te sluiten, snijdt econoom Jona van Loenen een ongemakkelijk thema aan. Een migratiestop klinkt als de ultieme politieke belofte, maar de realiteit is volgens hem vele malen complexer. ‘Ik zie de problemen van migratie, ik ben daar echt niet blind voor, maar alles heeft een prijs.'

Tussen de havenarbeiders in Rotterdam-Zuid hoort de econoom de terechte frustratie van burgers die de nadelen van globalisering dragen. Zij concurreren dagelijks met goedkope arbeid en zien hun vertrouwde wijken veranderen. 'Ik stem niet op Wilders omdat hij racistisch is, maar ondanks dat hij racistisch is,' kreeg de econoom onlangs te horen van een oudere wijkbewoner. Het is een analyse van de straat die hij als hoogopgeleide buitenstaander volkomen begrijpt en valideert.

Toch waarschuwt hij voor de politieke illusie dat het simpelweg sluiten van de grenzen ons land zal redden. Wie de instroom van migranten drastisch wil verlagen, heeft volgens de econoom feitelijk maar één effectieve methode tot zijn beschikking: de economie fundamenteel om zeep helpen. Een krimpende, kapotte economie trekt immers geen migranten aan. Het is de wrange, onbesproken waarheid die kiezers in verkiezingstijd steevast wordt onthouden.

De blinde vlek van de demografische tijdbom

De politieke focus ligt nu puur op het afremmen van nieuwkomers, terwijl de langetermijnvisie ontbreekt. Met een dramatisch dalend geboortecijfer, van 2,1 kinderen in 1970 naar mogelijk 0,7 in de toekomst, vergrijst en krimpt de Nederlandse bevolking in rap tempo. Als we de arbeidsmigratie volledig platleggen, stokt de toevoer van de broodnodige monteurs, bouwvakkers en logistiek medewerkers.

De prijs die we daarvoor betalen, zal volgens de econoom direct voelbaar zijn in de vitale sectoren. Als er straks niemand meer is om de zorg te dragen, blijven kwetsbare ouderen met een gebroken heup urenlang onholpen op de gang liggen. Migratie brengt uitdagingen met zich mee, maar de rekening van een volledig gesloten Nederland is een prijs die we volgens hem simpelweg niet kunnen betalen.