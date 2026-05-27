Dit lees je deze week in een knisperend verse Nieuwe Revu

Duitsland werd de afgelopen maanden opgeschrikt door meerdere schokkende zaken waarbij mannen vrouwen verdoofden, verkrachtten en de beelden online deelden. Eén verdachte staat momenteel terecht, anderen zijn net veroordeeld en er worden geregeld vergelijkingen gemaakt met de Franse zaak-Pelicot. ‘Dit is het ergste dat ik ooit heb gezien.

Een van de grootste sportevenement ter wereld is de Super Bowl, de finale van het American football, dat elk jaar door ruim 120 miljoen mensen wordt bekeken. Maar waar iedereen over praat is het pauzenummer, altijd verzorgd door een muzikale wereldster. Journalist Koen van der Velden woonde tien jaar in New York en verklaart in zijn boek De grote Amerikaanse sportshow hoe sport en entertainment in de VS samenkomen en hoe de dollars alles bepalen. Een voorpublicatie.

Meindert Talma (57), een van de meest originele zangers van ons land, heeft zijn 20ste (!) album uitgebracht.Op Celluloid Illusies eert hij bekende en onbekende iconen uit de Nederlandse filmgeschiedenis. ‘Sylvia Kristel kreeg 6000 dollar voor Emmanuelle, een rol die ze volgens haar minnaar Hugo Claus gewoon moest aannemen omdat buiten Frankrijk toch niemand zo’n Franse, in Thailand opgenomen soft-­erotische film ging kijken. Uiteindelijk hebben 300 miljoen mensen over de hele wereld de film in de bioscoop gezien.’

Rusland is sinds de invasie in Oekraïne het meest gesanctioneerde land ter wereld. Toch weet het Kremlin de oorlog in het buurland nu al ruim vier jaar vol te houden en lijkt een einde nog lang niet in zicht. Ook de gehoopte ineenstorting van de Russische economie laat nog altijd op zich wachten.Sterker, Russische oligarchen zijn welvarender en talrijker dan ooit, ondanks alle sancties.En dat is een pijnlijke constatering voor de westerse landen.

God mocht dan rusten op de zondag, de VPRO deed dat bepaald niet. De omroep, ooit begonnen met het uitzenden van protestantse kerkdiensten, groeide in de jaren zeventig uit tot de grootste vernieuwer in televisieland. Er gebeurde altijd wel iets spannends op zondagavond. Met het eeuwfeest in zicht, een terugblik op honderd jaar baanbrekende tv. ‘Wie wat waar ging het eigenlijk over?