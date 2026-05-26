Bizar: hond grijpt shotgun in truck en schiet vrouw neer

Je parkeert je truck bij een pompstation, laat je trouwe viervoeter even achter op de achterbank en loopt naar binnen voor een bak pleur. Normaal gesproken is het ergste wat je kunt aantreffen een aangevreten dashboard of een natte plek op de bekleding, maar in het Amerikaanse Nebraska liep een routineuze stop gistermiddag volledig uit de hand toen een hond een geladen shotgun activeerde, aldus Fox News.

Het absurde schietincident vond plaats bij het Short Stop-tankstation in het stadje Scottsbluff in Nebraska. De eigenaar van de pick-up truck deed snel een boodschap, terwijl een andere passagier net buiten de auto stond te wachten. Achterin begon de hond enthousiast rond te springen, waarschijnlijk ongeduldig om zijn baasje weer te zien.

Daar ging het gruwelijk mis, want de hond sprong precies bovenop een doorgeladen hagelgeweer dat onbeveiligd achterin de cabine lag. Met zijn poot raakte de hond de trekker van de shotgun, waarna er met een oorverdovende knal een lading hagel door de passagiersdeur van de truck werd gejaagd.

Een bloedhete kogel door een open autoruit

De kogelgaten in de autodeur lieten er geen gras over groeien: dit was geen kinderachtig ongelukje met een BB-gun, hoewel de politie daar in eerste instantie wel van uitging. De lading hagel vloog met een rotgang het terrein af, recht op een nabijgelegen kruispunt af waar het verkeer braaf stond te wachten voor het rode licht.

Daar zat een vrouw nietsvermoedend met haar rechterarm uit het open raam te genieten van het lekkere weer toen de hagel insloeg. Haar arm werd vol geraakt door de rondvliegende pellets. Ze is met spoed overgebracht naar het Regional West Medical Center, maar heeft de bizarre kogelregen wonder boven wonder overleefd. De politie van Scottsbluff onderzoekt de zaak nog, maar één ding is zeker: deze hond krijgt voorlopig geen jachtvergunning meer.