VIP-zorg en huisbezoeken: 'Voor meneer Epstein is alles mogelijk'

Jeffrey Epstein met Ghislaine Maxwell.

De recent vrijgegeven juridische documenten werpen een ontluisterend nieuw licht op de verreikende invloedssfeer van Jeffrey Epstein. Uit de miljoenen pagina's van de zogenaamde 'Epstein-files' blijkt dat de destijds al veroordeelde zedendelinquent diep geworteld zat in de structuren van het prestigieuze Mount Sinai Hospital in New York. Waar de medische eed fundamentele gelijkheid voorstaat, kocht de miljardair zich een weg naar een ongekende VIP-status. Het illustreert een systeem waarin welgestelde donateurs directe toegang krijgen tot topartsen, die zich op hun beurt in bochten wringen om aan de meest ongebruikelijke wensen te voldoen, aldus CNN.

Centraal in dit web van medische privileges stond Eva Andersson-Dubin, voormalig model en een ex-vriendin van de overleden zedendelinquent. Zij fungeerde als de spil tussen Epstein en de ziekenhuisdirectie, en zorgde ervoor dat de deuren altijd openstonden. De documenten tonen de verstrekkende bereidwilligheid van medisch specialisten, zoals plastisch chirurg Dr. Jess Ting. Hij overtrad de richtlijnen van zijn eigen afdeling door medische ingrepen uit te voeren in Epsteins herenhuis en reisde zelfs af naar diens privé-eiland in de Caraïben. De verhoudingen werden treffend samengevat toen de chirurg een verzoek voor een vriendin van Epstein honoreerde en mailde: 'For Mr. Epstein anything is possible.'

Deze onbegrensde toegang was nauw verweven met substantiële financiële belangen. Uit de administratie blijkt dat Epstein ruim 300.000 dollar aan Mount Sinai-gerelateerde instellingen doneerde. Met dit geld werd onder meer een exclusieve privékamer gefinancierd in het afgesloten gebouw voor vermogende patiënten. Daarnaast overlaadde hij leidinggevenden, zoals het toenmalige hoofd trustee services Robin Solomon, met tienduizenden dollars aan luxe relatiegeschenken. Het legt een systeem bloot waarbij institutionele filantropie naadloos overgaat in ongemakkelijke en ethisch dubieuze belangenverstrengeling.

De worsteling met een gecompromitteerde erfenis

Nu de gedetailleerde omvang van deze banden op straat ligt, worstelt de top van Mount Sinai zichtbaar met de nasleep. Hoewel het ziekenhuis in een officiële verklaring benadrukt dat de acties van de miljardair lijnrecht tegenover hun waarden staan, heerst er intern vooral een verlammende stilte. Medewerkers geven anoniem aan dat er een angstcultuur heerst; zij vrezen voor hun carrière als zij zich uitspreken over de artsen die deze VIP-cultuur in stand hielden en vandaag de dag nog steeds werkzaam zijn.

Het bestuur lijkt niet bereid om daadkrachtig op te treden, vermoedelijk uit angst om de bredere, uiterst lucratieve donorbasis van het ziekenhuis af te schrikken. Zolang faciliteiten zoals het Dubin Breast Center nog steeds de naam dragen van degenen die dit netwerk faciliteerden, blijft de kwestie als een donkere wolk boven het ziekenhuis hangen. Het roept fundamentele vragen op die verder reiken dan één individu: in hoeverre is de Amerikaanse topzorg werkelijk onafhankelijk wanneer grote donoren bepalen hoe en waar de ethische lijnen worden getrokken?