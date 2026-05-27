Acteur Marcel Musters vraagt volgers om donaties: 'AOW en pensioen is geen vetpot'

Acteur Marcel Musters.

De recente oproep van Marcel Musters (66) op Instagram om hem via een Tikkie-link financieel te steunen, sloeg in als een bom, aldus Panorama. Voor de buitenwereld kwam de noodkreet van de geliefde Penoza- en Gooische Vrouwen-acteur wellicht onverwacht, maar de kiem voor deze crisis werd al veel eerder gelegd. In een openhartig en diepgaand interview met Nieuwe Revu deelde de voormalig Gouden Kalf-winnaar al hoe drastisch zijn leven is veranderd na een opeenvolging van zware fysieke en mentale tegenslagen. De tol van 38 jaar intensief acteren en het runnen van zijn theatergezelschap Mugmetdegoudentand bleek uiteindelijk simpelweg te hoog voor zijn gezondheid.

De ommekeer begon in 2019, toen Musters thuis kwam te zitten met een zware burn-out, waarna zijn gezondheid hem pas echt in de steek liet door ernstige hartproblemen. Na herhaaldelijk aandringen bij cardiologen bleek dat zijn linkerkransslagader voor 95 procent dichtzat; niet veel later volgde eenzelfde diagnose voor zijn rechterkransslagader. Meerdere ingrijpende dotterbehandelingen en het plaatsen van stents waren noodzakelijk om hem te redden. Deze slopende medische weg dwong hem niet alleen tot een definitief afscheid van de acteerwereld, maar ook tot een verhuizing naar een benedenwoning, wat achteraf een uiterst kostbare financiële cocktail bleek te zijn.

In de luwte van zijn nieuwe bestaan vond de oud-acteur rust bij zijn Oekraïense reddingshond Mika en startte hij vanuit huis de podcast De 100 vrouwen van Marcel. Hoewel deze podcast, waarin hij inspirerende vrouwen interviewt over hun veerkracht, hem mentaal hielp bij zijn helingsproces, leverde het project hem financieel geen cent op. 'Ik heb een WIA-uitkering en vanaf juni krijg ik AOW en pensioen, omdat ik 67 word. Het is geen vetpot, maar het is goed zoals het is,' aldus Musters.

De bittere realiteit achter de verstilling

Achter de schermen bleken de opgelopen kosten van zijn ziektebed en verhuizing echter onbetaalbaar te zijn geworden. Waar Musters in het interview nog sprak over de noodzaak van 'verlangzamen en verstillen' en het omarmen van zijn zachtere, vrouwelijke kant, haalt de harde realiteit hem nu via de schuldenpositie in. Het heeft geleid tot een situatie waarin hij nu openlijk zijn 14.000 volgers om een euro moet vragen om uit de rode cijfers te geraken.

De transitie van een gevierde tv-persoonlijkheid naar een man die openlijk om donaties vraagt, toont hoe kwetsbaar de financiële positie van creatieve makers kan zijn na een ernstig ziektebed. Terwijl de entertainmentwereld massaal steun betuigt onder zijn Instagram-video, blijft Musters hoopvol vooruitkijken naar nieuwe creatieve plannen.