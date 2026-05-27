Crowdfundingsucces: acteur Marcel Musters in één dag schuldenvrij

Acteur Marcel Musters.

De bekende acteur Marcel Musters, geliefd door zijn rollen in hitseries zoals Penoza en Gooische Vrouwen, is in één klap uit de financiële zorgen, aldus AD. Door langdurige gezondheidsproblemen en een gebrek aan inkomsten had de 66-jarige Gouden Kalf-winnaar de afgelopen jaren flinke schulden opgebouwd. Dinsdag besloot hij een spontane oproep te doen op zijn Instagram-kanaal.

In een videoboodschap vroeg hij zijn 14.000 volgers om allemaal één euro te doneren. Het resultaat was overweldigend: binnen een dag stroomde er genoeg geld binnen om al zijn schulden volledig af te lossen. Musters laat weten dat hij diep geraakt is door de duizenden warme berichten en de onverwacht grote bereidwilligheid van het publiek om hem te steunen.

Nu de schulden zijn verdwenen, kan de acteur naar eigen zeggen prima rondkomen van zijn AOW en pensioen. Een terugkeer naar de filmset zit er door aanhoudende hartklachten helaas niet in. Omdat hij de hele dag op de set staan fysiek niet kan garanderen, blijft hij zich voorlopig focussen op zijn herstel.

Een maandelijks platform voor anderen

De acteur wil dit grote succes niet voor zichzelf houden en heeft het initiatief omgedoopt tot Hallo Medemens. Musters is van plan om deze unieke actie vanaf nu maandelijks te gaan herhalen voor anderen. Hij beseft dat zijn bekendheid hem heeft geholpen, maar gunt deze solidariteit aan iedereen.

Met zijn nieuwe platform wil hij de spotlights verplaatsen naar onbekende Nederlanders die in soortgelijke financiële nood verkeren. Volgens Musters is dit een prachtige en laagdrempelige manier om elkaar te helpen. Hij hoopt dat de stroom van liefde en aandacht die hij mocht ontvangen, snel ook anderen zal bereiken.