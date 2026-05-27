De ijzige reden waarom Kate Middleton prins Harry negeert

Kate Middleton met prins William en rechts prins Harry met Meghan Markle.

Jarenlang gold Kate Middleton als de belangrijkste stabiele factor binnen de Britse monarchie. Als bemiddelaar achter de schermen deed zij herhaalde pogingen om de diepe kloof tussen haar echtgenoot en zijn jongere broer te overbruggen. Die diplomatieke rol is echter definitief uitgespeeld. De Princess of Wales heeft haar verzoeningspogingen gestaakt en de deur naar de hertog van Sussex resoluut gesloten.

De omslag in haar houding is niet ingegeven door de aanhoudende mediaoorlog, maar door een fundamentele schending van het familiale vertrouwen. Waar het publiek de spanningen vaak toeschrijft aan de moeizame relatie met Meghan Markle, ligt de werkelijke oorzaak bij de directe acties van Prins Harry zelf, claimt auteur Christopher Andersen tegenover Fox News. De prins overschreed een morele grens op een moment dat de koninklijke familie zich in een uiterst kwetsbare positie bevond door de gezondheidscrisis van het staatshoofd.

Kort nadat bekend werd dat Koning Charles aan een vorm van kanker lijdt, deed Harry in een BBC-interview een opvallende uitspraak over de situatie. Hoewel hij sprak over zijn wens tot verzoening, voegde hij daar de beladen woorden aan toe: 'Ik weet niet hoe lang mijn vader nog heeft'. Binnen de paleismuren werd deze publieke speculatie over de sterfelijkheid van de koning ervaren als een ernstige tactloosheid en een directe beschadiging van de privacy van de zieke monarch.

De grenzen van loyaliteit

Deze specifieke uitlating vormde voor Kate het breekpunt. Andersen schetst in zijn nieuwste publicatie hoe de prinses direct na het bewuste interview de balans opmaakte. Waar zij na de publicatie van Harry's memoires nog bereid was de dialoog open te houden, stelde zij nu een harde grens. Zij liet Prins William weten dat haar pogingen om de broedertwist bij te leggen definitief ten einde waren.

Deze beslissing weerspiegelt de diepe kloof tussen de normen van het hof en de mediastrategie van de Sussexes. Terwijl Kate haar rol invult vanuit een strikte loyaliteit aan de kroon en de bescherming van de familiesfeer, koos Harry opnieuw voor een publiek platform om zijn positie te verduidelijken. Door de gezondheid van zijn vader te betrekken bij zijn eigen verzoeningspogingen, heeft hij de laatste bondgenoot binnen de koninklijke familie definitief van zichzelf vervreemd.