Bart Nijman: 'De eenzijdigheid van de ‘journalistieke’ en politieke aanvallen op X verraadt een hypocrisie'

‘Please do your duty’, piept de Europarlementariër tegen de Europese Commissie in de slotalinea van haar brief met een aanklacht tegen X. Een machteloze oproep die meer moralisme ademt dan noodzaak oproept. Was getekend, Raquel García Hermida-van der Walle. Een hele mond vol voor een totaal onbekende D66’er. ‘Raquel is Spanjaard van geboorte, Nederlander bij keuze en Europeaan van overtuiging,’ staat te lezen – overigens in bijzonder laaggeletterd Nederlands – op haar profielpagina van D66. In een kadertje haar voornaamwoorden: ‘zij/haar’, alsof het nog 2019 is.

De grap is dat ‘Spanjaard’ een mannelijke aanduiding is, merkte iemand op X op. Een vrouw uit Spanje is een Spaanse. ‘Wat kunnen ze wel, die dit soort wereldwinkelbril-dragende deeltijdvrouwtjes?’ zucht ik zachtjes. Zich tegen X keren, dat kunnen ze.

De Volkskrant, nu kennelijk definitief inhoudelijk geleid door voltijds X- en Duk-bestrijder Sander Schimmelpenninck, pakte groot uit met een litanie tegen het voormalige Twitter. Nergens zouden politici zo bedreigd worden als op het platform van Musk. Sommige media zijn er nou eenmaal om de belangen van politici te behartigen (al kun je, als je door je oogharen kijkt, ook het commerciële belang zien dat Vlaamse semi-monopolisten hebben om online concurrentie kapot te maken).

Ambtenaren schaarden zich achter de DPG-aanval op X en roepen de Rijksoverheid op van het platform te vertrekken. En Raquel García Hermida-van der Walle (D66, zij/haar) volgde de censuurdrift op met een boze maar inhoudelijk lege brief aan Ursula von der Haarlak, het wassen beeld aan de top van het Brusselse politieke piramidespel. Ze eist in die brief dat Artikel 2 van de EU-statuten (die onder meer vrijheid moet garanderen) wordt aangewend om de vrijheid van meningsuiting in te perken.

Sociale media zijn aantoonbaar ongezond voor veel gebruikers. Instagram zet jonge tienermeisjes aan tot zelfmoordgedachten, en zelfs tot de uitvoering daarvan. Insta is ook dé broedplaats voor antisemitische propaganda. Facebook is een pruttelend moeras van complotten en nepnieuws, gedeeld door quatsch kwebbelende Kukident kunstklappers.

LinkedIn forceert matig belezen middle managers om zich te presenteren als alwetende professionals met unieke talenten, en blaast hun ego’s daarmee vol hete maar valse lucht. BlueSky is het progressieve betwetersparadijs, waar Donald Trump een fascist is, Gaza tot ‘genocide’ wordt gelogen en jezelf aan een snelweg lijmen als daad van verzet wordt gevierd.

En X is het domein van cryptoboeren, webcamhoeren en boosrechtse buitenlui & boeren, waar velen gevangen zijn in een soort fatalisme dat het inherente risico tot fysieke escalaties in de echte wereld laat fermenteren.

De eenzijdigheid, echter, van de ‘journalistieke’ en politieke aanvallen op louter X, verraadt een hypocrisie: Volkskrant en linkse volksvertegenwoordiging denken verheven te zijn boven die algoritmische addictie. En dat is het ultieme bewijs van de bubbelgevoeligheid van het brein.



