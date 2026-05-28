Poetins miljardairs breken records ondanks westerse sancties

Vladimir Poetin.

In december 2021 dreigde president Joe Biden met ongekende economische consequenties voor Rusland. De belofte was glashelder: bij een invasie van Oekraïne zou Vladimir Poetin de zwaarste financiële sancties ooit voelen. Europa sloot zich snel bij die retoriek aan, hopend met dit strafpakket de Russische oorlogsmachine definitief lam te leggen.

Fast forward naar mei 2026 en de realiteit toont een pijnlijk ander beeld. Hoewel Rusland te boek staat als het meest gesanctioneerde land ter wereld, met duizenden bevroren tegoeden en lange zwarte lijsten, weigert de beoogde economische ineenstorting zich te voltrekken. De westerse financiële wurggreep mist zijn doel in de praktijk volledig.

{{ title }} {{ subTitle }} {{ successHeader }} {{ successMessage }} {{ trans('Please enter a valid email address.') }} {{ errors . email[0] }} {{ trans('customs.buttons.signup') }}

Sterker nog, het westerse spierballenvertoon heeft de Russische elite allerminst verarmd. Waar het land in pre-oorlogsjaar 2021 nog 117 miljardairs telde met een gezamenlijk fortuin van 584 miljard dollar, staat er dit jaar een absoluut recordaantal van 155 Russische miljardairs op de gerenommeerde Forbes-lijst. Samen bezitten zij momenteel een duizelingwekkende 695,5 miljard dollar. Een keiharde blamage voor westerse beleidsmakers.

Bekijk ook

Rijke Russen rijker dan ooit: ondanks sancties lopen oligarchen binnen | Nieuwe Revu

Slapend rijk door de oorlogsindustrie

Deze opmerkelijke welvaartsgroei komt natuurlijk niet uit de lucht vallen. Terwijl hun peperdure superjachten en luxevilla's in Zuid-Europa stilaan aan de ketting liggen, draaien de fabrieken van deze zakentycoons in het moederland onverstoorbaar overuren. Ze incasseren miljarden dankzij uiterst lucratieve staatscontracten, waarmee het leger van Poetin dag in dag uit van cruciaal materieel wordt voorzien.

Van de grootschalige productie van staal voor zware gevechtstanks tot de levering van geavanceerde raketbrandstof: de westerse sancties knijpen de industrie simpelweg niet af, maar spekken de oligarchische bankrekeningen. Het pijnlijkste inzicht voor de internationale gemeenschap is misschien wel dat de aanhoudende strijd in Oekraïne zich voor deze onaantastbare superrijken heeft ontpopt tot het ultieme verdienmodel.