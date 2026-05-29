Trumps bizarre strijd: 'Dit mag simpelweg niet'

Donald Trump

Het Bureau of Engraving and Printing is achter de schermen druk bezig met de voorbereidingen voor een wel heel bijzonder aandenken aan de 250ste verjaardag van de Verenigde Staten in 2026. Er ligt een opvallend conceptontwerp klaar voor een gloednieuw 250 dollar-biljet. Het ontwerp, gemaakt door de Britse kunstenaar Iain Alexander, toont een strenge blik van Donald Trump, omlijst door de kleuren van de Amerikaanse vlag, het officiële '250'-logo en de kenmerkende handtekening van de president, aldus CNN.

Volgens de ontwerper was Trump zelf nauw betrokken bij het creatieve proces en heeft hij persoonlijke goedkeuring gegeven aan de details. Hoewel het ministerie van Financiën benadrukt dat er geen belastinggeld wordt gebruikt voor deze voorbereidingen, is er duidelijke druk vanuit de politieke top om snel stappen te maken. Het ministerie geeft aan het plan met 'passende planning en zorgvuldigheid' uit te voeren, vooruitlopend op mogelijke politieke goedkeuring van dit controversiële betaalmiddel.

{{ title }} {{ subTitle }} {{ successHeader }} {{ successMessage }} {{ trans('Please enter a valid email address.') }} {{ errors . email[0] }} {{ trans('customs.buttons.signup') }}

Toch is de realisatie van dit biljet allerminst een uitgemaakte zaak, voornamelijk vanwege een ijzersterke wet uit 1866. Deze wet verbiedt expliciet de beeltenis van een levend persoon op Amerikaans papiergeld. Om deze blokkade te omzeilen, heeft de Republikeinse afgevaardigde Joe Wilson de zogenaamde Donald J. Trump $250 Bill Act ingediend. Zonder deze wetswijziging, die momenteel muurvast lijkt te zitten in het verdeelde Congres, blijft het biljet voorlopig een papieren droom.

Bekijk ook

Trumps pijnlijke onthulling: 'Ik weet niet hoelang ik er nog ben' | Nieuwe Revu

Interne ophef en een gouden troostprijs

De politieke drang om nu al fysieke proefdrukken te maken, stuit op felle weerstand binnen het ministerie van Financiën. Patricia Solimene, de ervaren directeur drukwerk, werd onlangs overgeplaatst nadat ze had gewaarschuwd dat de proeven mogelijk in strijd waren met de wet en dat het productieproces sowieso jaren in beslag zou nemen. Deze interne conflicten laten goed zien hoe gevoelig de kwestie ligt bij ambtenaren die de wettelijke kaders proberen te bewaken.

Zelfs als het 250 dollar-biljet uiteindelijk sneuvelt in de politieke arena, drukt Trump alsnog een onuitwisbare stempel op het jubileumjaar. Zijn handtekening zal namelijk verschijnen op toekomstige reguliere dollarbiljetten, een absolute primeur voor een zittende president. Daarnaast is er al groen licht voor een 24-karaats gouden herdenkingsmunt met zijn gezicht, aangezien de wet uit 1866 niet van toepassing is op muntgeld. De jacht op een tastbare historische nalatenschap is dus in volle gang.