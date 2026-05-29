Catherine Keyl over haar clash met Harry Mens: 'Het ontspoorde behoorlijk, ik wilde bijna opstaan'

Catherine Keyl (inzet: Harry Mens)

De meeste Nederlanders liggen niet wekelijks op zondagochtend met een croissant op schoot naar Business Class te kijken. Toch kreeg Harry Mens (79) het voor elkaar om met één ontspoord gesprek plotseling overal op te duiken.

Wij hebben niet gekeken, dus is de vraag: wat gebeurde er nou precies tussen Harry Mens en Catherine Keyl in het zondagmorgenprogramma Business Class?

Het RTL 7-programma van presentator Harry Mens staat al jaren bekend als een opvallende mix van zakelijke interviews, vastgoedpraat en ongefilterde meningen. Recent ontspoorde een gesprek met Catherine Keyl echter volledig, waarna het fragment viral ging en dagenlang onderwerp van gesprek bleef in de Nederlandse media. De botsing ontstond tijdens een discussie over vrouwenbeeld, de Amerikaans-Britse influencer en voormalig kickbokser Andrew Tate en columniste Lale Gül. Harry Mens maakte meerdere opmerkingen die zichtbaar verkeerd vielen bij Catherine. Toen hij Lale Gül omschreef als een ‘tante’ die ‘er wel goed uitziet’, reageerde Catherine fel: ‘Oh mijn god, ik word echt gek. Je gaat die vrouw toch niet alleen op haar uiterlijk beoordelen?’ Waarop Harry droog antwoordde: ‘Deze toevallig wel.’

Het liep nog verder uit de hand, vernemen we uit de talloze media die er verslag van deden.

Klopt. Vlak voor het einde van de uitzending liep de spanning verder op. Harry Mens kapte het gesprek abrupt af met: ‘Nou, we stoppen ermee, want de tijd is om.’ Catherine Keyl reageerde zichtbaar geïrriteerd en zei lachend dat ze het gesprek ‘helemaal niets’ vond. Harry gooide er vervolgens nog een sneer achteraan: ‘Nou, ik vind het fantastisch en de kijkers ook, dus je wordt bedankt.’ Juist dat ongemakkelijke slotmoment werd online massaal gedeeld. Na afloop noemde Catherine het haar ‘meest bizarre interview ooit’. Opvallend genoeg trok het fragment online veel meer aandacht dan de uitzending zelf: volgens tv-analist Tina Nijkamp keken er slechts zo’n 16.000 mensen naar Business Class. Daarna explodeerde het onderwerp alsnog via RTL Boulevard, Shownieuws, De Oranjezondag, sociale media en talloze entertainmentwebsites.

‘Dit was by far het lekkerste staaltje televisie tot nu toe’

Wat vindt Harry Mens van zichzelf?

‘Ik trek me van kritiek niets aan, want de karavaan trekt verder en je hoort er nooit meer iets van.’

Wat vinden wij van Harry Mens?

Het mooie aan Business Class is dat niemand kijkt, maar iedereen wel weet wat er gebeurd is.

Wat vinden anderen van Harry Mens?

Catherine Keyl- talkshowgast

‘Wat een heisa hè, dat zo’n fragmentje op de zondagmorgen ineens uitgroeit tot een enorm mediading. Er keken 16.000 mensen naar en vervolgens heeft ineens heel Nederland het erover. Maar goed, het ontspoorde behoorlijk. Alleen: dat gebeurt bij Harry en mij eigenlijk wel vaker. Wij kunnen als een soort broer en zus enorm tegen elkaar tekeergaan en daar schrikken wij zelf helemaal niet van. Ik hou van die man en hij houdt van mij. Daarom kunnen wij elkaar ook keihard aanpakken zonder dat het meteen oorlog is. Alleen dit keer werd het zelfs mij op een gegeven moment een beetje te dol.

Ik wilde bijna opstaan, maar toen zag ik een cameraman helemaal dubbel liggen van het lachen op zijn krukje. Toen dacht ik: nou ja, vooruit dan maar, blijkbaar is het amusant. Kijk, het verschil met veel andere televisie van tegenwoordig is dat dit tenminste echt is. In Hilversum lopen tegenwoordig veel mensen rond die braaf teksten van redacteuren van een autocue zitten op te lezen. Dat vind ik verschrikkelijk. Dan kijk ik liever naar iets dat uit de hand loopt, maar wel echt is. Harry leest in ieder geval nóóit van een autocue. Wat hij zegt, zegt hij gewoon zelf. Alleen: voorbereid is hij meestal totaal niet. Ik heb hem van tevoren nog gezegd: ‘Harry, die Andrew Tate is echt een enorme ontwikkeling in de maatschappij, daar moet je iets over lezen, want je krijgt daar nog vaker mee te maken.’ Nou, heeft hij dus gewoon niet gedaan. En dat is typisch Harry.

We bereiden zo’n uitzending zogenaamd voor, spreken een volgorde af, nemen onderwerpen door en vervolgens houdt hij zich nergens aan. Dat maakt het soms amateuristisch en dat zeg ik ook recht in zijn gezicht. Dan haalt hij zijn schouders op en zegt hij: ‘Het kan mij niks schelen.’ En eerlijk gezegd vind ik dat dan ook wel weer mooi, dat is ook een soort authenticiteit. Het hoeft niet altijd gladgestreken te zijn. Ik ben gewoon mezelf en Harry is ook gewoon zichzelf. Daarom botst het soms. En eerlijk gezegd denk ik dat mensen daar tegenwoordig meer behoefte aan hebben dan aan al die veilige, dichtgetimmerde televisie.’

Mart Smeets- leeftijdsgenoot

‘Harry wíe? Ik ken die man niet, geen idee wie dat is. Oh, hij van dat slecht bekeken zondagochtendprogramma. Dan heb ik er een gezicht bij. Is hij net als ik in januari 1947 geboren? Dan worden we inderdaad allebei 80 in januari. Naar dat programma heb ik misschien ooit in mijn leven een half minuutje gekeken en toen gedacht: dit is onzin. Hij doet wat hij doet en ik doe wat ik doe. We rijden elkaar niet in de weg en ik ga verder geen openlijke kritiek of jubel over hem doen.

De actualiteit rond het gedoe rond Catherine Keyl? Ach, schei toch uit, dat noem je toch geen actualiteit? Is dat belangrijk voor Nederland om te weten? Nee toch? Actualiteit is iets heel anders. De ziekte in Afrika waar ze nauwelijks grip op krijgen, de spanning rond de Straat van Hormuz bij Iran, dát is actualiteit. Niet twee mensen die op televisie een beetje zitten te kibbelen.’

Wietze Snaak- Vaste gast & wijnexpert

Harry spreek ik twee, drie keer per week en hij komt ook bij me thuis. Harry Mens is gewoon Harry Mens. Dat klinkt simpel, maar er bestaat echt niemand zoals hij. Hij is helemaal geen geboren presentator, hij is een makelaar die televisie is gaan maken en daar zijn eigen wereld van heeft gebouwd. Zijn programma Business Class is ook geen talkshow, geen journalistiek programma. Het ís gewoon Business Class. Een uniek format. En Harry flikt het toch maar om dat al vijfentwintig jaar overeind te houden. Zonder enorme redactie, zonder autocue, zonder een team mensen dat alles voorbereidt.

Tussen Harry en mij gaat de voorbereiding gewoon zo: “Goedemorgen, wat voor wijn heb je meegenomen?” En dan telt iemand af: tien, negen, acht… en gaan we live. Die clash met Catherine, ik zat erbij. Je zag het al weken aankomen tussen die twee. Harry wilde zijn punt maken over hoe hij vindt dat de rol van de vrouw eruit hoort te zien. Dat ouderwetse beeld van thuiskomen uit school en je moeder die klaarzit met thee en een koekje. Daar werd hij zelf in zijn jeugd gelukkig van. Alleen Catherine kijkt natuurlijk heel anders naar de wereld en naar de kracht van vrouwen. Maar Harry bedoelt het nooit kwaad, hij is een heel lieve man. Als je een probleem hebt, helpt hij je meteen.’



