Tijs van den Brink over komst Ye: 'Heel jammer en verdrietig dat het niet lukt hem te weren'

Tijs van den Brink (inzet: Ye)

De gemeente Arnhem heeft definitief groen licht gegeven voor twee optredens van de Amerikaanse rapper Ye, voorheen Kanye West, in het Gelredome op 6 en 8 juni. Dat meldt NOS. De komst van de artiest is zeer omstreden in Nederland vanwege zijn eerdere antisemitische uitlatingen, waaronder het expliciet prijzen van het nationaalsocialisme en Adolf Hitler.

Voor CDA'er Tijs van den Brink kwam de Arnhemse vergunning als een zware teleurstelling. Op het platform X sprak hij zich uit over de beslissing om de rapper op een Nederlands podium te laten staan. 'Heel jammer en verdrietig dat het niet lukt Ye te weren', deelde hij in een reactie op het nieuws over de doorgang van de concerten.

Van den Brink benadrukt in zijn statement vooral de maatschappelijke impact van het besluit. Hij noemt de situatie specifiek 'pijnlijk voor de Joodse gemeenschap en iedereen die tegen antisemitisme is.' Omdat de optredens nu hoogstwaarschijnlijk doorgaan, vestigt hij zijn blik op justitie en spreekt hij een duidelijke verwachting uit: 'Ik ga ervanuit dat politie en OM ingrijpen als Ye over de schreef gaat.'

Discrepantie tussen gemeente en Kamer

Burgemeester Ahmed Marcouch gaf in een toelichting aan dat hij Ye's uitspraken 'moreel en mogelijk juridisch volstrekt afkeurenswaardig' vindt. Hij stelt echter dat hij een vergunning simpelweg niet mag weigeren op basis van maatschappelijke afkeuring alleen. Omdat de veiligheid en openbare orde rondom het Gelredome voldoende zijn gewaarborgd, was er lokaal geen juridische grond meer om het evenement tegen te houden.

Ondanks deze vergunning is het nog niet zeker of de artiest ook echt naar Nederland komt. Een ruime Kamermeerderheid steunde onlangs een motie van de ChristenUnie en de VVD om de rapper bij de grens te weigeren, in navolging van het Verenigd Koninkrijk. Of de landelijke politiek alsnog een stokje steekt voor de komst van Ye, blijft afwachten.