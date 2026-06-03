DJ Mark 'Buzz Fuzz' Vos: 'Ik draai puur uit liefde voor de fans'

‘Totaal niet. Toen ik begon met draaien, dacht ik oprecht dat het een tijdelijke hype was. Toen ze me om een dj-naam vroegen, dacht ik: doe maar wat, dit duurt hooguit een jaartje. Er was destijds een plaat van King Bee waar iets met ‘Buzz’ in zat. Ik zei: maak er maar Buzz Fuzz van, dat bekt ook lekker in het buitenland. Ik was er heilig van overtuigd dat de rage na drie jaar wel weer voorbij zou zijn. Mooi niet dus.’