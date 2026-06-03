Dit lees je deze week in een knisperend verse Nieuwe Revu

Het is weer Nieuwe Revu-dag! En dat betekent een gloednieuwe 23e editie. Nu te vinden in de schappen of bestel 'm hier .

Nieuwe Revu 23.

Er was de laatste weken ook in Nederland veelte doen om de rapper die voorheen bekend was als Kanye West. Hij komt naar Arnhem om daar op 6 en 8 juni op te treden in het Gelredome. In diverse andere landen is hij echter gecanceld en dat brengt zijn poging tot rebranding in gevaar. ‘Ik ben geen nazi en houd van Joodse mensen.'

Het huis wint altijd

Nog nooit was gokken zo laagdrempelig, zo massaal, zo normaal.Maar er klopten ook nog nooit zoveel gokkers aan bij verslavingszorg. Hoe een wet die vooral illegaal gokken tegen moest gaan, de rode loper uitrolde voor een hele nieuwe, kwetsbare doelgroep. ‘Gokken is een uitvinding van de duivel’

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Interview met DJ Buzz Fuzz

Waar sommige pioniers van de hardcorescene in een diep dal donderden of noodgedwongen een reguliere baan zochten, staat Mark Vos (57) – beter bekend als DJ Buzz Fuzz– nog altijd wekelijks achter de draaitafels. Als spil van het legendarische Dreamteam, oprichter van BZRK Records en medegrondlegger van de wereldwijde subcultuur, heeft hij alles gezien. ‘Ik was er heilig van overtuigd dat de rage na drie jaar welweer voorbij zou zijn. Mooi niet dus.’

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Oorlog voeren is secondespel

Hoe kon het dat een Amerikaanse Tomahawk-kruisraket op een Iraanse meisjesschool terechtkwam? Was het een verouderde database, een hallucinerende AI of toch het oncontroleerbare tempo van moderne oorlogsvoering? En waarom wil het Nederlandse ministerie van Defensie maar wat graag de software hebben die mogelijk de oorzaak was van dat bombardement?

'Deze jongens hebben gewoon liefde nodig'

Hoe dring je door tot de meest geharde jongeren in een van de meest geharde wijken van Nederland? Niet met de zoveelste voorlichter, zeggen lokale jeugdwerkers. Wél zoals jongerenproject Reset the Levels het doet: met kickboksers, boegbeelden uit rap-video’s en met een acteur uit Mocro Maffia. Op pad in het Haagse Schipperskwartier, waar geweld, drugs en criminaliteit constant op de loer liggen. ‘Ze worden geronseld via TikTok of Snapchat, het gaat steeds sneller. Wij moeten daar een weerwoord aan geven.