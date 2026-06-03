Beeld ter illustratie
Beeld ter illustratie
Mens & Maatschappij

Het huis wint altijd: online gokken is legaal én levensgevaarlijk

Beeld ter illustratie

Nog nooit was gokken zo laagdrempelig, zo massaal, zo normaal. Maar er klopten ook nog nooit zoveel gokkers aan bij verslavingszorg. Hoe een wet die vooral illegaal gokken tegen moest gaan, de rode loper uitrolde voor een hele nieuwe, kwetsbare doelgroep. ‘Gokken is een uitvinding van de duivel’ 

Casper Sikkema Leestijd 14 minuten
Volg Nieuwe Revu
Nieuwe Revu 23 Adobe Stock, NL Beeld, Toto
Meer Mens & Maatschappij
Dit artikel is exclusief voor abonnees
Abonneer op Nieuwe Revu en geniet van veel exclusieve voordelen, waaronder toegang tot al onze premium artikelen op revu.nl en 18 andere websites.
Bekijk alle abonnementen
Ik heb een abonnement
Maak een Tijdschrift.land account aan en/of log in, koppel je abonnement en begin direct met onbeperkt (premium) en advertentie- en cookievrij lezen!
Inloggen

Om te voldoen aan wet- en regelgeving rondom kansspelen zouden we graag eenmalig willen weten of je 24 jaar of ouder bent.
Gratis op de hoogte blijven van het laatste nieuws omtrent misdaad, politiek en entertainment?
Meld je dan aan voor onze pushnotificaties.