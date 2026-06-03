Het huis wint altijd: online gokken is legaal én levensgevaarlijk

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Nog nooit was gokken zo laagdrempelig, zo massaal, zo normaal. Maar er klopten ook nog nooit zoveel gokkers aan bij verslavingszorg. Hoe een wet die vooral illegaal gokken tegen moest gaan, de rode loper uitrolde voor een hele nieuwe, kwetsbare doelgroep. ‘Gokken is een uitvinding van de duivel’