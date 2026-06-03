'Door AI verliezen wij de controle over oorlog'

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Hoe kon het dat een Amerikaanse Tomahawk-kruisraket op een Iraanse meisjesschool terechtkwam? Was het een verouderde database, een hallucinerende AI of toch het oncontroleerbare tempo van moderne oorlogsvoering? En waarom wil het Nederlandse ministerie van Defensie maar wat graag de software hebben die mogelijk de oorzaak was van dat bombardement?