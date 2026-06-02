De bizarre waarheid achter de 'witte Indiër': 'Ik ben geen AI, dit is mijn leven'

De kans is groot dat je hem de afgelopen dagen online voorbij hebt zien komen: Lasse Lund, de Noorse man die in Mumbai werd achtergelaten als kind en viraal gaat met dat bizarre verhaal.

Lasse Lund, terug in Mumbai bij een bekende uit zijn jeugd.

Het internet is in de ban van Lasse Lund, een Noorse man die vloeiend spreekt met een zwaar Indiaas accent en de bijbehorende, onmiskenbare hoofdbewegingen. Video's van deze zogenaamde 'Witte Indiër' gaan momenteel compleet viraal op social media. Veel kijkers dachten aanvankelijk te maken te hebben met een uit de hand gelopen grap, een geavanceerde AI-creatie of een obscure marketingstunt. Hoe kan een Scandinaviër zich de straattaal van Mumbai zo eigen hebben gemaakt? Het antwoord blijkt een bizar en rauw levensverhaal te zijn.

Tussen zijn elfde en zeventiende levensjaar zwierf Lund alleen over de meedogenloze straten van Mumbai. Zijn vader was destijds teruggekeerd naar Noorwegen en zijn moeder belandde in een Indiase cel wegens het overschrijden van haar visum. Zonder enig veiligheidsnet moest de jonge Lasse zien te overleven. Hij hield zich in leven door te husselen op straat, als onofficiële gids voor toeristen op te treden en te steunen op de lokale bevolking, die hem onderdak en eten bood wanneer het misging. Lund laat in een video op YouTube zien hoe hij locaties en mensen uit zijn jeugd in Mumbai weer bezocht.

Na zijn uiteindelijke terugkeer in Noorwegen rond zijn 18de (met behulp van de Finse ambassade, zijn moeder is Fins) voelde hij zich in de steek gelaten door de autoriteiten. Zonder opleiding belandde hij in de fabriekswereld voor zwaar fysiek werk. Bovendien werd hij regelmatig bespot om zijn accent en hoofdbewegingen, die er naar eigen zeggen 'onuitwisbaar in geprent' zitten. Inmiddels is Lund terug in Mumbai om een documentaire te filmen over zijn verleden en om iets terug te doen voor de straatbewoners die hem destijds het leven hebben gered.

Afrekenen met trollen

Ondanks de enorme aandacht kampt Lund met sceptici die beweren dat zijn verhaal nep is. Tijdens grofgebekte livestreams bijt hij stevig van zich af en toont hij littekens van oude steekwonden op zijn rug om te bewijzen wat hij allemaal heeft doorstaan. Ook vanuit zijn Noorse familie kreeg hij felle kritiek; zij smeekten hem zijn video's te verwijderen om hun familienaam te beschermen. Zijn reactie was keihard: hij weigerde direct en liet in onverbloemde taal weten maling te hebben aan hun reputatie, zo gaf hij toe in een interview met VICE.

Voor Lasse voelt India dan ook veel meer als thuis dan Noorwegen. Hij bewaart de meer heftige details van de onderwereld en zijn straatleven voorlopig nog even voor zijn aanstaande documentaire, in de hoop hiermee de grote streamingdiensten te bereiken. Wat begon als het delen van een paar fragmenten online, is in razend tempo uitgegroeid tot een wereldwijd fenomeen. Eén ding is zeker: Lund weigert zich nog te verstoppen. 'Ik ben geen AI, dit is mijn leven,' stelt hij resoluut.