Mocro Maffia-acteur Walid Benmbarek
Mocro Maffia-acteur Walid Benmbarek.
Mens & Maatschappij

Mocro Maffia-acteur Walid Benmbarek spart met geharde jongeren: 'Deze jongens hebben gewoon liefde nodig'

Mocro Maffia-acteur Walid Benmbarek.

Hoe dring je door tot de meest geharde jongeren in een van de meest geharde wijken van Nederland? Niet met de zoveelste voorlichter, zeggen lokale jeugdwerkers. Wél zoals jongerenproject Reset the Levels het doet: met kickboksers, boegbeelden uit rapvideo’s en met acteurs uit Mocro Maffia. Op pad in het Haagse Schipperskwartier, waar geweld, drugs en criminaliteit constant op de loer liggen. ‘Ze worden geronseld via TikTok of Snapchat, het gaat steeds sneller. Wij moeten daar een weerwoord aan geven.’

Ryan Claus Leestijd 14 minuten
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