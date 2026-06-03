Waarom je rug het na tien jaar geeft: de stille prijs van fysiek werk

Ruim een derde van alle werknemers in Nederland doet fysiek zwaar werk. Hun lichaam betaalt de prijs. Maar wat als betere uitrusting dat verschil maakt?

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Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met een externe partner.

Nederland heeft een probleem dat niemand echt wil benoemen. We praten graag over thuiswerkers met een burn-out, over managers die vastlopen en witte boorden die niet meer kunnen slapen. Maar de man die elke ochtend om halfzes zijn busje instapt, die knielen op beton, tillen op hoogte en sjouwen in de kou als dagprogramma heeft? Die krijgt weinig aandacht.

Uit de NEA 2025, gepubliceerd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in april 2026, blijkt dat 37 procent van alle werknemers in Nederland fysiek belastend werk doet. Lichamelijk zwaar werk staat bovendien in de top drie van meest genoemde oorzaken van werkgerelateerd ziekteverzuim. Dat zijn honderdduizenden mensen die dagelijks veel kracht moeten zetten, in ongemakkelijke houdingen werken of met trillend gereedschap omgaan. En dat terwijl we in diezelfde periode meer discussie voeren over hoe iemand afgewezen voor een baan in 6 minuten kan worden door een algoritme dan over wat het betekent om je lijf jarenlang echt in te zetten voor je werk.

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Je rug vergeet niets

Wie ooit een bouwvakker, installateur of magazijnmedewerker de kans geeft om eerlijk te zijn, hoort al snel hetzelfde verhaal. De knieën die beginnen te protesteren rond de veertig. De rug die na een lange dag aangeeft dat het genoeg is geweest. De voeten die na tien uur op beton aanvoelen als baksteen.

Dat is geen aanstellerij. Dat is gewoon fysiologie.

Fysiek belastend werk legt een aanzienlijke druk op het bewegingsapparaat. Herhaalde bewegingen, lang staan, bukken, tillen: al die dingen accumuleren over de jaren. En wat mensen daarin lang hebben onderschat, is hoeveel invloed de kwaliteit van hun uitrusting daarbinnen heeft. Want een vakman die acht uur per dag werkt in een stijve broek die trekt bij het knielen, of in schoenen zonder enige demping op een betonnen vloer, versnelt dat slijtageproces aanzienlijk.

Waar het al jarenlang mis gaat

Werkkleding was lang een bijzaak. Je kocht het goedkoopst mogelijke, gaf het aan je mensen, en dat was dat. Pasvorm? Lage prioriteit. Comfort op de lange dag? Tweede plan. En eerlijk gezegd: veel bedrijven doen dat nog steeds.

Het gevolg is dat mensen die toch al fysiek zwaar werk doen, dat werk ook nog eens doen in kleding die hen tegenwerkt. Een broek die bij het bukken de beweging blokkeert. Een jas die bij het reiken over je schouder trekt. Je denkt er tijdens het werk niet over na, maar je lichaam telt het allemaal bij elkaar op.

De werkbroeken met 4-way stretch die de afgelopen jaren op de markt zijn gekomen veranderen dat. Dat klinkt misschien als marketingpraat, maar het maakt in de praktijk een tastbaar verschil: de stof beweegt mee in alle richtingen, zodat jij je kunt bewegen zoals je werk dat vraagt. Niet zoals je kleding dat toelaat. Voor mensen die dagelijks knielen, klimmen of bukken is dat geen overbodige luxe. Het is gewoon eerlijk gereedschap.

De schoenen die je voeten redden, of juist niet

Laat het duidelijk zijn: de meeste klachten beginnen onderaan. Letterlijk.

Voeten en schoeisel zijn de basis van ieder fysiek werkend lichaam, maar krijgen zelden de aandacht die ze verdienen. Wie de hele dag op harde vloeren loopt zonder fatsoenlijke demping, laadt een schuld op bij zijn knieën en rug die hij later terugbetaalt. Niet meteen, want het sluipt er in. Maar het komt.

Sterke veiligheidsschoenen met demping zijn niet voor niets vereist op veel werkplekken. Maar het verschil tussen een schoen die aan de veiligheidsnorm voldoet en een schoen die écht goed is, is enorm. Goede demping, een stevige hielkap, ondersteuning in de boog van de voet: dat zijn geen franje-kenmerken. Dat zijn de dingen die bepalen of je na tien jaar nog zonder pijn door een werkdag heen komt.

De bredere werkelijkheid

Er is iets scheefs aan hoe we in Nederland over arbeid praten. We maken ons druk over de ergonomie van bureaustoelen en het effect van blauwlicht op de slaap van kantoormedewerkers. Maar de man die al zijn leven fysiek werk verricht, wordt vaker gezien als iemand die dat gewoon doet, zonder dat we nadenken over wat hem daarin ondersteunt.

Het TNO-onderzoek laat ook zien dat 14 procent van de werknemers met lichamelijk zwaar werk zelf aangeeft dat er aanvullende maatregelen nodig zijn. Het zijn de mensen die het weten. Die het dagelijks ervaren. Ze vragen er niet om met rust gelaten te worden. Ze vragen om uitrusting die meewerkt.

En dat begint bij de basis. Een werkbroek die beweegt. Schoenen die dragen. Kleding die beschermt zonder te beknellen.

Wie zijn handen gebruikt, verdient fatsoenlijk gereedschap

Er is geen sexy boodschap in dit verhaal. Geen grote onthulling. Alleen de simpele waarheid dat mensen die elke dag hun lichaam inzetten voor hun werk, recht hebben op spullen die dat lichaam een beetje ontzien.

Wie goed wil werken, moet goed uitgerust zijn. Niet als extraatje. Gewoon als vertrekpunt.