Maxim Hartman he-le-maal klaar met ‘afschuwelijke’ Angela de Jong: 'Ik wil haar verbaal kapotmaken'

Maxim Hartman is helemaal klaar met Angela de Jong en smeekt om een programma waarin hij verbaal tegen haar strijdt op televisie.

Maxim Hartman (inzet: Angela de Jong)

De tv-maker en professioneel provocateur heeft via Instagram een opmerkelijke en snoeiharde oproep de wereld in geslingerd. Hartman, die naar eigen zeggen zijn dagen tegenwoordig liever vult met tennissen, tekenen en mooie jongere vrouwen, wil voor één specifiek tv-project nog best een keertje uit zijn zelfgekozen schulp kruipen, schrijft Story.

Zijn doelwit? AD-opiniediva Angela de Jong. Hartman roept zenders en producenten op om hem een halve dag lang met dit 'burgertrutje' in een afgesloten ruimte te stoppen. Met draaiende camera's uiteraard. De presentator wil de kijker trakteren op een verbale sloopkogel van epische proporties, puur uit maatschappelijke betrokkenheid.

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Hij is er namelijk he-le-maal klaar mee. Hartman ergert zich kapot aan haar 'afschuwelijke stem' en 'wanstaltige meningen'. Hij belooft haar dusdanig met de grond gelijk te maken, dat ze daarna minstens drie jaar 'haar domme muil houdt' op de beeldbuis. Hij wil de natie simpelweg verlossen van De Jong.

Gratis sloopwerk

Dat het hem menens is, blijkt wel uit het feit dat de zelfverklaarde geldwolf deze klus helemaal gratis wil klaren. Desnoods als vrijwilliger, sneert hij op Instagram. Het illustreert hoe diep de haat voor de AD-columniste bij hem zit. De tv-wereld moet nu enkel nog happen.

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Aan de broodnodige steun uit de showbizz zal het in ieder geval niet liggen. Influencers Anna Nooshin en Nellie Benner juichen het meedogenloze media-plan al luidruchtig toe in de reacties. Zanger Douwe Bob is zó enthousiast dat hij direct heeft aangeboden om deze verhitte tv-clash hoogstpersoonlijk te produceren. Luca Borsato reageert met 'Hier ga ik voor zitten,' gevolgd door een popcorn-emoji en een emoji van klappende handjes. Cabaretière en programmamaker Yora Rienstra vraagt zelfs of er geen crowdfunding kan komen voor het programma.