DJ Mark 'Buzz Fuzz' Vos: 'Dít is de echte Godfather van de hardcore...'

Buzz Fuzz.

Toen Mark Vos (57) begin jaren negentig als DJ Buzz Fuzz achter de draaitafels stapte, was hardcore een onontgonnen gebied. Alles moest nog ontdekt worden en de pioniers liepen rond met een constant wauw-gevoel. Zelf was Vos er heilig van overtuigd dat de snelle dancemuziek slechts een tijdelijke hype was. 'Ik dacht: dit duurt hooguit een jaartje of drie. Mooi niet dus,' kijkt hij nuchter terug op het begin van de wereldwijde subcultuur.

Naarmate de jaren vorderden, veranderde het genre razendsnel. Rond 1995 sloeg de populaire happy hardcore wat Vos betreft te ver door; het werd simpelweg té vrolijk. Er was behoefte aan een geluid dat de rauwe randjes weer opzocht, zonder direct de fans af te schrikken. Om dat muzikale gat te vullen, stampte Vos zijn iconische label BZRK Records uit de grond, wat een cruciale stap bleek in de evolutie van de stevigere hardcore.

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Inmiddels is de scene compleet getransformeerd. Waar het vroeger pionieren was met platenbakken in donkere hallen, is hardcore tegenwoordig een strak geregisseerde, commerciële machine met megafestivals als Defqon.1. Hoewel de muziek voor Buzz Fuzz na 35 jaar in het vak logischerwijs weinig geheimen meer kent, geniet hij er nog steeds van dat nieuwe generaties instappen en nú datzelfde grootse, overweldigende gevoel ervaren als hij in de beginjaren deed.

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De ware godfathers van de hardcore

Die decennialange ontwikkeling roept steevast een discussie op in de scene: wie is nu eigenlijk de onbetwiste godfather van de hardcore? Het grote publiek roept vaak direct de naam van Paul Elstak, maar Vos is het daar totaal niet mee eens. Dat Elstak vaak als dé grondlegger wordt gezien, komt volgens hem puur doordat hij destijds de commerciële hitparades bestormde met vrolijke Top 40-hitjes.

Als je het over de échte godfathers hebt, moet je volgens Buzz Fuzz kijken naar de mensen die daadwerkelijk het rauwe fundament hebben gelegd. Hij wijst zonder aarzelen naar de Amerikaan Lenny Dee en de Duitser Marc Acardipane als de absolute pioniers. En, met alle bescheidenheid, voegt hij daar zichzelf aan toe. Zij stonden écht aan de wieg van de originele sound.