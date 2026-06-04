Noord-Korea schokt de wereld. Kim Jong Un inspecteert een nieuwe kernfabriek en eist een exponentiële massaproductie van kernwapens.

Kim Jong Un.

Tijdens een huiveringwekkende inspectie van een gloednieuwe faciliteit voor hoogwaardig nucleair materiaal, onthulde de Noord-Koreaanse dictator Kim Jong Un plannen om het dodelijke arsenaal van het land in een 'exponentieel tempo' op te pompen. Beelden van de staatsmedia tonen Kim zelfverzekerd paraderend langs eindeloze rijen van uiterst geavanceerde uraniumcentrifuges. Volgens de officiële rapportages is de productiecapaciteit voor wapengradig materiaal de afgelopen vijf jaar ruimschoots verdubbeld, meldt CNN.

Deze razendsnelle, militaire opschaling maakt de overstap van kleinschalig nucleair onderzoek naar pure industriële massaproductie een huiveringwekkend feit. Amerikaanse inlichtingendiensten en experts schatten in dat het streng geïsoleerde regime inmiddels genoeg verrijkt materiaal bezit voor maar liefst 90 vernietigende kernkoppen. Zeker 50 daarvan zouden zelfs al volledig geassembleerd en inzetbaar zijn.

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Het meedogenloze nucleaire vijfjarenplan draait hiermee op volle toeren. Kim lanceerde deze agressieve koers nadat eerdere historische denuclearisatiegesprekken met de Amerikaanse president Donald Trump definitief en roemloos strandden. Analisten slaan nu wereldwijd alarm: de focus van Noord-Korea is keihard en onomkeerbaar gericht op het produceren van munitie om een onverwoestbare nucleaire afschrikking te garanderen tegen het Westen.

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Explosieve timing tijdens een escalerende wereldwijde wapenwedloop

De timing van deze ongekende nucleaire spierballentaal is uiterst explosief en pijnlijk voor het Westen. Terwijl Washington momenteel wanhopig probeert de maandenoude Amerikaans-Israëlische oorlog met Iran te bezweren, bewijst Pyongyang doodleuk dat zware sancties de razendsnelle creatie van massavernietigingswapens niet zomaar kunnen stoppen.

De nieuwe nucleaire super-fabriek van Kim Jong Un is helaas geen lokaal probleem, maar het dodelijke symptoom van een veel bredere, angstaanjagende wereldwijde trend. Met inmiddels meer dan 9.700 inzetbare kernwapens wereldwijd, een totale verwoestende kracht die gelijkstaat aan ruim 135.000 Hiroshima-bommen, bewijst de genadeloze dictator dat we ons diep in een bloedlinke, oncontroleerbare nieuwe wapenwedloop bevinden.