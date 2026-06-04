Van monnikenwerk tot een muisklik: bombarderen binnen drie seconden

Kisten van Iraanse oorlogsslachtoffers in de stad Kerman.

Militaire planners spreken al decennia over de kill chain: het onafgebroken proces van het opsporen, volgen en uitschakelen van een doelwit. Het streven was altijd simpel: hoe sneller deze keten doorlopen wordt, hoe beter. Toch was dit proces in het verleden allesbehalve snel. Het vereiste eindeloos veel geduld en precisie van menselijke analisten.

Tijdens de voorbereiding op operatie Iraqi Freedom in 2003 werkten tweeduizend Amerikaanse specialisten maandenlang dag en nacht aan het bestuderen van beelden. Dit monnikenwerk resulteerde in vijfhonderd doelwitten voor de eerste invasiedag. Een decennium later, in de strijd tegen ISIS, werd het tempo verhoogd naar tweeduizend doelen in zes maanden tijd. Sneller, maar nog steeds arbeidsintensief.

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De ware revolutie vond plaats toen kunstmatige intelligentie de analyse overnam. Tijdens een demonstratie in 2026 toonde het Pentagon hoe het Maven Smart System deze tijdlijn drastisch heeft ingekort. Met een paar simpele muisklikken wordt een voertuig via satellietbeelden direct gedetecteerd, geclassificeerd en gebombardeerd. Het hele proces duurt slechts drie seconden.

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Een machinale vernietiging

De brute effectiviteit hiervan bleek tijdens Operatie Epic Fury begin 2026. In de eerste 48 uur werden maar liefst 1250 doelen aangevallen. Dit ongekende tempo is uitsluitend mogelijk doordat algoritmes het voorwerk doen. Het gigantische team van tweeduizend analisten uit het verleden is nu succesvol vervangen door een efficiënte groep van twintig mensen.

Deze ontwikkeling tekent een fundamentele verschuiving in de moderne oorlogsvoering. De kill chain is niet langer een moeizaam menselijk traject, maar een geautomatiseerde lopende band. In toekomstige conflicten zal één enkele operator tot wel duizend beslissingen per uur kunnen nemen. Detectie, analyse en vernietiging lopen nu volledig naadloos en razendsnel in elkaar over.