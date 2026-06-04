Esther Ouwehand stopt na roerige jaren als partijleider PvdD

Esther Ouwehand stopt als partijleider van de Partij voor de Dieren en draagt het leiderschap over aan Christine Teunissen.

Esther Ouwehand in de Tweede Kamer.

Ouwehand kiest ervoor om een stap terug te doen, maar verlaat de politiek niet, meldt NOS. Ze blijft aan als Kamerlid. Haar opvolger, de 40-jarige Christine Teunissen, is geen onbekende en zit sinds 2018 in de Tweede Kamer. Teunissen, door Ouwehand geroemd als onvermoeibare voorvechter, is klaar voor deze grote verantwoordelijkheid. Ze benadrukt dat het juist in deze tijd keihard nodig is om op te komen voor alles wat kwetsbaar is.

Sinds 2019 leidde Ouwehand de partij als opvolger van Marianne Thieme. Hun verstandhouding verliep niet altijd vlekkeloos; zo moest Ouwehand in 2010 door leden gered worden nadat ze van de kieslijst was geschrapt. Onder Ouwehands leiderschap groeide de partij in 2021 naar zes zetels, om bij latere verkiezingen weer terug te vallen naar de huidige drie zetels.

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De rol als partijleider was intens en kende onrustige periodes. In 2023 ontstond een felle bestuurscrisis, waarbij Ouwehand zich tijdelijk moest terugtrekken als lijsttrekker. Ook viel ze meermaals uit door overbelasting. Ze stelde destijds toepasselijk dat we niet alleen moeten stoppen met roofbouw op de planeet, maar ook op onszelf.

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Nieuwe focus na interne kritiek

Recent rommelde het opnieuw binnen de partij. Medeoprichter Nico Koffeman en anderen vertrokken uit onvrede, omdat zij vonden dat de PvdD te ver afdreef van het bestrijden van dierenleed. Dit leidde zelfs tot de oprichting van een nieuwe concurrent. Ouwehand erkent dat haar brede, maatschappelijke koers veel van haar heeft gevergd, maar noemt de strijd absoluut de moeite waard.

In haar vernieuwde rol kan de voormalig partijleider zich weer volledig wijden aan de inhoudelijke strijd in het parlement. Ouwehand kondigt aan dat ze zich gaat bezighouden met twee ingrijpende eigen wetsvoorstellen. Haar doel is duidelijk: het wettelijk stoppen van de bio-industrie en het drastisch beperken van pijn en leed bij dieren tijdens de slacht.