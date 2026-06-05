Mysterieuze verwonding? Wat is er aan de hand met ex-prins Andrew?

ex-prins Andrew.

De gevallen Britse koninklijke hoogheid Andrew Mountbatten-Windsor is gisteren met een opvallend en mysterieus letsel gespot. Tijdens een zeldzame rit in de omgeving van zijn nieuwe onderkomen op het koninklijke landgoed Sandringham legden fotografen de 66-jarige ex-prins vast met een forse, paarse bloeduitstorting op zijn gezicht. De donkere vlek strekte zich uit van zijn rechterslaap tot diep op zijn wang, wat direct leidde tot wilde speculaties in de Britse media.

Hoewel de geruchtenmachine direct op volle toeren ging draaien, probeert de directe omgeving van de koningsbroer de gemoederen snel te bedaren. Een ingewijde liet aan de Daily Mail weten dat de opvallende verkleuring absoluut 'geen reden tot zorg' is en dat er 'geen drama' aan vooraf is gegaan. Vanwege de medische geheimhoudingsplicht weigerde de bron echter verdere details te delen, al meldt The Times dat het vermoedelijk gaat om de nasleep van een onschuldige medische ingreep.

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Toch is de timing van deze gehavende verschijning opvallend te noemen, aangezien Andrew momenteel in de zwaarste storm van zijn leven verkeert. De voormalige hertog werd vorig jaar oktober door zijn broer, koning Charles, definitief uit zijn geliefde Royal Lodge gezet en ontdaan van al zijn koninklijke titels en privileges. Sindsdien leeft hij als een banneling op het koninklijke landgoed, waar hij na een grondige renovatie in april zijn intrek nam in de relatief bescheiden Marsh Farm.

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De juridische strop sluit zich

De verhuizing naar Sandringham is echter wel het minste van zijn zorgen, want de juridische druk vanuit de politie neemt serieuze vormen aan. Afgelopen februari werd de ex-prins in zijn eigen huis gearresteerd op verdenking van ernstige ambtsmisdragingen tijdens zijn eerdere werk als Brits handelsgezant. Hij werd destijds elf uur lang vastgehouden voor verhoor over het vermeend lekken van geheime handelsinformatie naar zijn inmiddels overleden vriend en veroordeelde zedendelinquent Jeffrey Epstein.

De rust lijkt voorlopig niet terug te keren bij de geplaagde koningszoon, die alle beschuldigingen steevast is blijven ontkennen. Vorige maand maakte de Thames Valley Police namelijk bekend dat de lopende strafrechtelijke onderzoeken momenteel verder worden uitgebreid. De recherche richt zich nu ook officieel op nieuwe, schokkende beschuldigingen van seksueel misbruik, waardoor de toekomst van de koninklijke banneling er donkerder dan ooit tevoren uitziet.