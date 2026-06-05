Leugens, overdrijvingen en alternatieve feiten: Trumps media-offensief ontleed

Donald Trump.

Het gesprek met columniste Miranda Devine bood de president een kritiekloos platform om zijn bekende retoriek te spuien. Zonder tegenspraak herhaalde hij ontkrachte theorieën over stembusfraude. Zo bleef hij volhouden dat poststemmen een exclusief Amerikaans fenomeen is, terwijl landen als Canada en Zwitserland dit succesvol hanteren. Ook zijn claims over tientallen miljoenen frauduleuze stembiljetten in Californië missen volgens onafhankelijke factcheckers van CNN elke feitelijke basis.

Op het gebied van immigratie schetste hij eveneens een zwaar overdreven en feitelijk onjuist beeld. Hij sprak over 25 miljoen migranten die onder Biden de grens overstaken, een extreme opblazing van de werkelijke cijfers (11 miljoen). Daarnaast herhaalde hij de ongefundeerde bewering dat andere landen massaal hun gevangenissen en psychiatrische inrichtingen legen richting de VS; theorieën die door internationale experts en overheden al meermaals naar het rijk der fabelen zijn verwezen.

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Economische statistieken werden op eenzelfde creatieve wijze geïnterpreteerd. Trump claimde de hoogste inflatie uit de Amerikaanse geschiedenis te hebben geërfd en pronkte met een verzonnen recordinvestering van 18 biljoen dollar in het land. In de realiteit lag de inflatie begin 2025 rond de 3 procent, zeker geen reocrd. Verder roemde hij historisch lage gasprijzen uit zijn vorige termijn, waarbij hij voor het gemak de veel hogere landelijke gemiddeldes van die tijd volledig negeerde.

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De herschrijving van de geschiedenis

Het meest opvallende deel van het gesprek betrof echter de Capitoolbestorming van 6 januari 2021. Trump bagatelliseerde deze gebeurtenis door te stellen dat de politie en de FBI de menigte destijds simpelweg hadden binnengelaten. Deze herziening van de geschiedenis staat haaks op de talloze videobeelden van gewelddadige confrontaties en de uiteindelijke veroordeling van meer dan duizend relschoppers. Officiële onderzoeksrapporten bevestigen bovendien dat de aanwezige informanten de menigte geenszins hebben aangespoord tot wetsovertredingen.

Dit recente media-optreden illustreert feilloos hoe politieke narratieven in stand worden gehouden, ongeacht de harde feiten. Door complexe thema's als immigratie, de economie en de rechtsstaat stelselmatig te voorzien van een alternatieve duiding, creëert de president een werkelijkheid die naadloos aansluit op zijn agenda. Voor de onafhankelijke journalistiek blijft het daarom van cruciaal belang om deze continue stroom aan beweringen minutieus te blijven ontleden en van de juiste context te voorzien.