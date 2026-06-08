James Worthy: ‘Wat vind je aantrekkelijker? Een man die bier drinkt of een man die cider drinkt?’

'Na twaalf biertjes heb ik wel zin in iets anders, dus bestel ik iets anders. Vrijwel direct verandert de sfeer'

Ik sta in de kroeg met een paar vrienden. Iemand gaat weer trouwen en om dat te vieren moet iedereen dronken worden. De westerse cultuur is een mysterie.



Na twaalf biertjes heb ik wel zin in iets anders, dus bestel ik iets anders. Vrijwel direct verandert de sfeer. Voor mijn meest recente bestelling waren we broeders, maar nu kijken ze naar me alsof ik de vijand ben. Ze lachen, wijzen en slaan elkaar lachend op de rug. Ik kijk naar het drankje dat de barvrouw voor me neerzet en begrijp niet waar ik deze groepsvernedering aan te danken heb.

‘Sinds wanneer drink jij vrouwenbier, James?’ vraagt een vriend die de afgelopen vier jaar twee keer is gescheiden. Hij woont bij zijn moeder op zolder.

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‘Dit is cider. Wat is er vrouwelijk aan cider? Alles wat zoet en fruitig is, is vrouwelijk? Wat is dat voor onzin? Ik heb soms ook zin in zoete shit. Het is net als douchegel.’

‘Douchegel?’

‘Vroeger had je twee soorten douchegel. Je had douchegel voor normale mensen en je had douchegel voor sporters. Tegenwoordig heb je dus douchegel voor mannen en douchegel voor vrouwen. Al die mannendouchegels ruiken naar munt of bergamot. Net alsof ik nooit naar watermeloen of honing wil ruiken. Ik haat die shit.’

‘Waarom zou je naar honing willen ruiken?’

‘Zodat een beer mij ruikt en mij levend verslindt, zodat ik niet meer naar jullie ouderwetse geblaat hoef te luisteren,’ lach ik.

‘Laten we het aan de barvrouw vragen,’ schreeuwt de man die binnenkort gaat trouwen.

‘Wat willen jullie aan me vragen?’ vraagt de vrouw met rode krullen. Ze heeft de stem van iemand die niet heel veel zin lijkt te hebben in dronken gelul.

‘Wat vind je aantrekkelijker? Een man die bier drinkt of een man die cider drinkt?’

‘Nee, dat is de verkeerde vraagstelling. Wat vind je aantrekkelijker? Iemand die bier drinkt omdat hij zich aan de ongeschreven regels van de groep wil houden, of iemand die cider drinkt omdat hij dat simpelweg lekker vindt?’ vraag ik.

De vrouw duwt een theedoek in een bierglas en kijkt daarna naar het plafond.

‘Dat is best een lastige vraag,’ zucht de vrouw. ‘Maar ik denk dat ik bier toch aantrekkelijker vind. Ik drink ook graag cider, maar vaak is het toch een soort waterijsje voor volwassenen,’ vervolgt ze.

‘Wat is er mis met waterijsjes? Zijn die ook niet mannelijk? Ik haat deze tijd,’ zeg ik.

Ik verlaat de kroeg, ren naar de snackbar in de buurt en leg een paar minuten later twintig Raketjes op de bar.

Niet veel later kijken alle mannen in de kroeg zwijgend toe hoe de barvrouw op een Raketje zuigt.



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