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‘Gilgo Beach Killer’ geeft acht moorden eindelijk toe
Op 17 juni krijgt seriemoordenaar Rex Heuermann te horen wat zijn straf zal zijn. Hij bekende recentelijk acht vrouwen te hebben vermoord en dat was de zoveelste verrassende ontwikkeling in een zaak die Amerika al jaren bezighoudt. ‘Het was duidelijk dat hij genoot van het doden.’