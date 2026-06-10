Veldheren Peter van Uhm en Mart de Kruif: 'Voor Poetin zijn doden slechts statistieken'

Van Uhm: ‘Kijk, het woord ‘afschalen’ zit überhaupt niet in onze karakters. Zowel Mart als ik is altijd bezig gebleven. Maar we moeten realistisch zijn: er is momenteel écht iets aan de hand in de wereld. Als je de huidige tijd vergelijkt met de jaren dertig van de vorige eeuw, zie je parallellen. Nederland leeft van oudsher heel stil, we steken graag onze kop in het zand. Neutraliteitspolitiek. Dat werkte toen niet, en we zien nu dat die houding nog steeds niet werkt. Deelnemen aan talkshows is niet per se een hobby, maar het voelt als een verplichting. Een absolute noodzaak. Er móét geduid worden wat er in de wereld gebeurt, met een professioneel, militair oog.’

De Kruif: ‘Dat was in het begin van de oorlog in Oekraïne ook een enorme drijfveer voor ons. We zaten naar de televisie te kijken en zagen mensen militaire analyses geven waarvan wij dachten: nou, of dat zo is, is nog maar zeer de vraag. We voelen de urgente behoefte om zélf de juiste militaire en strategische duiding te geven aan wat er operationeel op de grond gebeurt. Dat anderen de plank weleens flink misslaan, motiveert ons extra. En als je dan ineens 70.000 luisteraars hebt, ga je door. Inmiddels hebben we ook nog eens zo’n zestig theatercolleges gegeven.’