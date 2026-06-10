De KGB-jaren van Vladimir Poetin: liegen, bedriegen, misleiden

Vladimir Poetin.

Vladimir Poetin is gepokt en gemazeld door zijn tijd bij de KGB, de roemruchte inlichtingendienst uit de tijd van de Sovjet-Unie. Maar hoe beïnvloedden zijn jaren als agent bij het spionnengilde zijn denken? En hoe vertalen die ideeën zich in zijn huidige bewind en de oorlog in Oekraïne?