Vladimir Poetin
Vladimir Poetin.
Politiek

De KGB-jaren van Vladimir Poetin: liegen, bedriegen, misleiden

Vladimir Poetin.

Vladimir Poetin is gepokt en gemazeld door zijn tijd bij de KGB, de roemruchte inlichtingendienst uit de tijd van de Sovjet-Unie. Maar hoe beïnvloedden zijn jaren als agent bij het spionnengilde zijn denken? En hoe vertalen die ideeën zich in zijn huidige bewind en de oorlog in Oekraïne?

Jarron Kamphorst
14 minuten
Vladimir Poetin
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