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De KGB-jaren van Vladimir Poetin: liegen, bedriegen, misleiden
Vladimir Poetin.
Vladimir Poetin is gepokt en gemazeld door zijn tijd bij de KGB, de roemruchte inlichtingendienst uit de tijd van de Sovjet-Unie. Maar hoe beïnvloedden zijn jaren als agent bij het spionnengilde zijn denken? En hoe vertalen die ideeën zich in zijn huidige bewind en de oorlog in Oekraïne?