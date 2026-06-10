Erik Dijkstra
Erik Dijkstra.
Interview

Erik Dijkstra: 'Ik vind je nog steeds aardig, ook al stem je op die enge partij'

Als klein ventje was Erik Dijkstra een wijsneus die alles beter wist, wat hem de bijnaam ‘de professor’ opleverde. Die kennishonger van toen is nooit meer weggegaan, nog steeds is hij intens nieuwsgierig en heeft hij een enorme drang om dingen uit te zoeken. ‘Het lijkt in de huidige maatschappij soms alsof het allemaal niet te ingewikkeld mag zijn, maar ik kan er juist heel erg van genieten als iemand allemaal ingewikkelde, gekke feitjes kent. Kennis is leuk.’

Fleur Baxmeier
13 minuten
BN'ers
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