Dit lees je deze week in een knisperend verse Nieuwe Revu

Het is weer Nieuwe Revu-dag! En dat betekent een gloednieuwe 24e editie. Nu te vinden in de schappen of bestel 'm hier .

Nieuwe Revu 24

In 2018 mochten we kennis maken met eenactiegroep die Greenpeace deed verbleken tot een brave corporate club: Extinction Rebellion. Maar XR is inmiddels van het padje af. Leon Verdonschot duidt waarom.

'Gilgo Beach Killer' geeft acht moorden eindelijk toe

Op 17 juni krijgt seriemoordenaar Rex Heuermann te horen wat zijn straf zal zijn. Hij bekende recentelijk acht vrouwen te hebben vermoord en dat was de zoveelste verrassende ontwikkeling in een zaak die Amerika al jaren bezighoudt. ‘Het was duidelijk dat hij genoot van het doden.’

{{ title }} {{ subTitle }} {{ successHeader }} {{ successMessage }} {{ trans('Please enter a valid email address.') }} {{ errors . email[0] }} {{ trans('customs.buttons.signup') }}

Het podcastsucces van Peter van Uhm en Mart de Kruif

Ze stonden aan het roer van de Nederlandse krijgsmacht, stuurden duizenden militairen naar levensgevaarlijke oor­logsgebieden en betaalden daarvoor de prijs. Nu, in een wereld die in brand staat, horen generaals buiten dienst Peter van Uhm en Mart de Kruif onverwacht bij de populairste podcasters van het land. De twee zwaargewichten praten eerlijk over geopolitiek, propagandaleugens, falende politici en de loodzware offers van het uniform. Van Uhm:‘Ik praat nog regelmatig tegen mijn overleden zoon.’

De kersverse Nieuwe Revu bestel je hier .

Liegen, bedriegen, misleiden

Vladimir Poetin is gepokt en gemazeld door zijn tijd bij de KGB, de roemruchte inlichtingendienst uit de tijd van de Sovjet-Unie. Maar hoe hebben zijn jaren als agent bij het spionnengilde zijn denken beïnvloed? En hoe vertalen die ideeën zich in zijn huidige bewind en de oorlog in Oekraïne?

Erik Dijkstra: 'Ik ben slecht in kalm aan doen'

Als klein ventje was Erik Dijkstra een wijsneus die alles beter wist, wat hem de bijnaam ‘de professor’ opleverde. Die kennishonger van toen is nooit meer weggegaan, nog steeds is hij intens nieuwsgierig en heeft hij een enorme drang om dingen uit te zoeken.‘Het lijkt in de huidige maatschappij soms alsof het allemaal niet te ingewikkeld mag zijn, maar ik kan er juist heel erg van genieten als iemand allemaal ingewikkelde, gekke feitjes kent. Kennis is leuk.’