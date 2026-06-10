Het ultieme cadeau voor Vaderdag: drie iconische bladen voor slechts 15 euro

Vergeet de standaard cadeaubon en verras je vader dit jaar met een pakket vol sport, reportages en de nodige ontspanning.

Vaderdag-actie.

Vaderdag is het moment om je vader even in het zonnetje te zetten, maar veel cadeaus verdwijnen na een week alweer in een la. Bij Nieuwe Revu geloven we meer in een cadeau met inhoud. Daarom hebben we een bijzondere actie.

Voor een bedrag van €15,00 haal je drie verschillende bladen in huis. Naast de scherpe interviews uit de Revu en de misdaadverhalen van Panorama, bevat het pakket ook de uitgebreide Playboy WK-special. Een mooi pakket voor de man die graag op de hoogte blijft van wat er speelt in de wereld. Bestel hier direct het Vaderdagpakket voor 15 euro.

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Houd er rekening mee dat deze actie alleen geldt voor verzendingen binnen Nederland, om de levering vóór Vaderdag te kunnen waarborgen. Voor onze Belgische lezers is er een alternatieve bestelroute beschikbaar.

De actie is geldig tot en met 16 juni 2026. Wees er dus op tijd bij om te voorkomen dat je alsnog naar de drogist moet voor een noodcadeau. Gun je vader dit jaar een moment voor zichzelf met de beste bladen van Nederland.