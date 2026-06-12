Leon Verdonschot: 'Ronald van Tiggelen, wat zal u opgelucht zijn dat uw straf werd opgelegd door D66-neprechters'

Beste PVV-Statenlid Ronald van Tiggelen,



Voormalig VPRO- en tegenwoordig Ongehoord Nederland-programmamaker Rob Muntz bracht ooit een sticker uit met de tekst ‘Ik rem alleen voor Jezus’.

Ik weet niet of die sticker op uw bumper zit geplakt, maar hij zit in ieder geval in uw hoofd, want vorig jaar reed u een vrouw aan. De reden? Ze deed mee aan een klimaatprotest bij het provinciehuis in Haarlem. Daar houdt u niet van, demonstranten. Ja, wel die tegen azc’s natuurlijk, maar niet die voor het klimaat. En wat doe je in ieder geval niét voor mensen waar je niet van houdt? Rémmen!

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Dus reed u dwars door het spandoek heen waar ze achter stond, waardoor de vrouw onder meer een hersenschudding opliep. Ze belandde op de motorkap van uw auto. Een klimaatactivist op de motorkap van een klimaatontkenner: het lijkt wel een spotprent.

Ronald van Tiggelen.

U reed door, en weigerde uw excuses aan te bieden. Wel had u een excuus: u had haar niet gezien. U gelooft kennelijk niet in klimaatverandering door menselijk handelen, maar wel in zwevende spandoeken zonder menselijk handelen. De rechtbank veroordeelde u afgelopen week voor onder meer poging tot zware mishandeling en doorrijden na een ongeval. Dat u de vrouw niet had gezien, vond de rechtbank na het zien van de veiligheidscamerabeelden ‘ongeloofwaardig’. U kreeg een werkstraf van 200 uur.

Een táákstraf voor een geweldsdelict. Daar las ik eens iets sterk afwijzends over. Ik lees het even voor: ‘Wij willen een zerotoleranceaanpak. Dat betekent: criminelen opsporen, oppakken, vastzetten en keihard straffen. Geen onzinnige taakstraffen, geen tbs, maar de bak in. (…) Wij willen het gevangenisregime flink versoberen, het beklagrecht afschaffen en standaard meer gevangen in één cel stoppen. Ook maken we een einde aan privileges zoals spelcomputers en televisies in cellen. Gevangenen moeten een uniform dragen en minstens 40 uur per week werken. Wie weigert, wordt uitgesloten van familiebezoek. De opbrengt van het werk komt in een slachtofferfonds. (…) Alleen met snoeiharde straffen krijgen we de geweldplegers eronder.’

‘Dus reed u dwars door het spandoek heen waar de vrouw achter stond, waardoor ze onder meer een hersenschudding opliep’

Weet u wie dat voorstelt, geweldsplegers zoals u geen taakstrafje geven maar in een streepjesuniform veertig uur per week wasknijpers in elkaar laten zetten om geld te verdienen voor een fonds voor de aangereden vrouw, alvorens u weer terug mag naar uw televisie- en Playstation-loze cel, om daar uw twee celgenoten wat intiemer te leren kennen? Uw eigen partij! Staat allemaal in het partijprogramma van de PVV.

Wat zal u opgelucht zijn dat uw partij niet aan de macht is, maar dat uw straf werd opgelegd door D66-neprechters. Ik ben uiteraard heel benieuwd of uw partij wél zelf een zerotoleranceaanpak hanteert, en u schorst als Statenlid. U was 37 jaar lang Manager Tafelspelen bij Holland Casino. Dus u zult begrijpen: ik durf daar niet op te gokken.