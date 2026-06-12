Jan Paparazzi over WK-hits: 'Als je echt een WK-hit wilt scoren, dan begint het met het voetbal zelf'

Vlak voordat Oranje aan een eindtoernooi begint, duiken ze weer op: voetballiedjes, Oranje-anthems en WK-hits. Slechts een enkele groeit uit tot een klassieker. Welke nieuwe nummers maken dit jaar kans op eeuwige roem en wat is eigenlijk het geheim van een goede WK-hit?

John de Bever zingt dit WK samen met Wilfred Genee, Wesley Sneijder én Rafael van der Vaart.

In de aanloop naar het WK voetbal nam de Oranjekoorts toe, compleet met een ware storm aan nieuwe voetballiedjes, Oranje-singles en WK-hits. Waarom hoort er voetbalmuziek bij ieder EK en WK?

Tijdens een WK vervagen regionale verschillen, politieke voorkeuren en dagelijkse zorgen even naar de achtergrond. Een voetballied biedt supporters een gezamenlijke taal en versterkt het gevoel onderdeel te zijn van iets groters. Daarom duiken er rond ieder EK en WK weer tientallen nieuwe Oranje-singles op. De meeste verdwijnen gelukkig snel uit beeld, maar een enkele groeit uit tot een tijdloze klassieker die nog jarenlang uit volle borst wordt meegezongen, zoals Wij houden van Oranje van André Hazes en Viva Hollandia van Wolter Kroes.

Een succesvolle WK-hit draait zelden om muzikale vernieuwing. Het geheim zit ‘m in herkenbaarheid, een eenvoudig refrein en een tekst die duizenden mensen tegelijk kunnen meebrullen op een plein, in een kroeg of voor de televisie. Voetbal en muziek vormen tijdens een eindtoernooi al decennialang een gouden combinatie.

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Welke nieuwe liedjes maken kans op eeuwigheidswaarde?

Volgens Sterren NL-presentator en Nederlandstalige muziekexpert Jan Paparazzi is er maar een handvol serieuze kandidaten om dé Oranjehit van het jaar te scoren. John de Bever maakte samen met Wilfred Genee een WK-versie van de bestaande single Koekoek, waarbij ze hulp kregen van Rafael van der Vaart en Wesley Sneijder. Gerard Joling mengt zich in de strijd met zijn single Rood, Wit, Blauw. De jonge zanger Samuel Welten bracht De leeuw komt eraan uit, een nummer dat duidelijk mikt op stadiongevoel en nationale trots. Stef Ekkel lanceerde samen met Harry Vermeegen Wij zijn Oranje. Alle andere pogingen zijn kansloos volgens de kenners, en dat zijn er talloze, zoals die van Vinzzent (Wij zijn Oranje), De Dikke Band (Oranje kan niet weg), Steven Harks met Eric Dikeb (Oranje, groot & machtig), Johan Rensen (Het land kleurt weer oranje), Aad van Toor (Rustig, rustig, rustig) en Tini Panini (Nederland wordt wereldkampioen).

‘Ik had de zang heel anders in mijn hoofd zitten, maar ik had ook snel door dat aan Hazes niet te tornen viel’

Wat vinden de WK-hits van zichzelf?

‘Nederland oh Nederland, jij bent een kampioen.’



Wat vinden wij van de WK-hits?

Wij houden van Oranje, om zijn daden en zijn doen.

Wat vinden anderen van de WK-hits?

Wolter Kroes - WK-hitzanger

‘Ik krijg natuurlijk geregeld de vraag of ik weer met een nieuwe WK- of EK-hit kom, maar dat heeft voor mij weinig zin. Ik word elke keer verslagen door mijn eigen plaat. Viva Hollandia gaat na al die jaren nog steeds door het dak. Die zing ik ongeveer 180 keer per jaar en nu rondom het WK wordt dat alleen maar meer. Het bijzondere is dat het eigenlijk helemaal geen voetbalnummer is. Het gaat over het Holland-gevoel, samen feestvieren, trots zijn op ons land.

Wolter Kroes.

Daarom werkt die plaat nog steeds; op het moment dat je echt alleen over voetbal gaat zingen, dan is zo'n nummer vaak maar een paar weken relevant, daarna verdwijnt het weer. Ik heb in het verleden meerdere voetbalplaten gemaakt en sommige deden het best goed. Haal je toeter uit de la werd zelfs goud dankzij een grote reclamecampagne. Maar geen enkel nummer kwam ook maar in de buurt van wat Viva Hollandia heeft bereikt. Die plaat leeft het hele jaar door; je hoort hem tijdens voetbal, maar net zo goed op Koningsdag, op festivals of als Max Verstappen weer ergens wint. We vieren er eigenlijk Nederland mee.’

Stef Ekkel - WK-hitkandidaat

‘Een goede WK-hit moet verbroedering brengen, dat mis ik bij sommige andere Oranjeliedjes die ik nu hoor. Bij een WK telt het niet meer voor welke club je bent, dan ben je één Nederland. Dat gevoel willen Harry Vermeegen en ik met Wij zijn Oranje ook uitstralen. Daarom hebben we bewust geen specifiek voetballied gemaakt, maar een algemeen Oranjelied. Het moet net zo goed gedraaid kunnen worden tijdens de Olympische Spelen of andere evenementen waarbij ons land wordt vertegenwoordigd. We hopen dat mensen het niet alleen tijdens dit WK omarmen, maar dat het jarenlang terugkomt bij allerlei Oranje-gelegenheden.’

Stef Ekkel.

John de Bever - WK-hitkandidaat

‘Het is alleen maar leuk dat iedereen weer bezig is met een Oranjelied. Dat is goed voor het Nederlandse volk. Het is geen wedstrijdje. Hoe meer vrolijke liedjes er zijn, hoe meer het voetbal gaat leven. Wij hebben van de Koekoek een Oranjeversie gemaakt, omdat de zoon van Rafael van der Vaart dat lied altijd zong. Toen dachten we: kom, laten we daar iets leuks mee doen. Of die mannen kunnen zingen? Wesley Sneijder kan redelijk goed zingen. Rafael kan niet zingen, maar dat vindt hij zelf ook, haha. Uiteindelijk hoop ik vooral dat Oranje zo ver mogelijk komt en dat het voetbal mensen bij elkaar brengt.’

John de Bever zingt dit WK samen met Wilfred Genee, Wesley Sneijder én Rafael van der Vaart.

Samuel Welten - WK-hitkandidaat

‘Met De leeuw komt eraan gaat het hartstikke goed. Het nummer is deze week zelfs het meest gestreamd sinds de releasedag, dus daar ben ik heel blij mee. Ik vind het nummer zelf wat minder volks en iets meer popachtig, waarmee het zich onderscheidt van de andere releases. Ik merk sowieso dat mensen het nummer graag willen horen. Rondom de wedstrijden van Oranje wordt het alleen maar drukker. Voetbalgerelateerde aanvragen nemen toe, voetbalprogramma's bellen of ik langs wil komen en overal willen ze dat nummer horen. Gelukkig lukt het meestal nog wel om zelf iets van de wedstrijden mee te krijgen. Soms kijken we gewoon in de kleedkamer via de telefoon. Ik heb zelf nooit gevoetbald, omdat ik totaal geen balgevoel heb. Toch blijft voetbal voor mij de mooiste sport om naar te kijken.’

Samuel Welten.

Jan Paparazzi - radiopresentator

‘Als je echt een WK-hit wilt scoren, dan begint het met het voetbal zelf. We moeten wedstrijden winnen. Zelfs de beste WK-hit gaat roemloos ten onder als Nederland drie keer speelt, drie keer verliest en meteen naar huis gaat. Daarnaast moet zo'n nummer gemeenschapszin oproepen, het wij-gevoel, zo van: wij Nederlanders horen bij elkaar. Van de nieuwe nummers die ik heb gehoord, vind ik Rood, Wit, Blauw van Gerard Joling erg sterk. Het is goed gezongen en Joling heeft een originele invalshoek gekozen.

Gerard is bovendien gewoon een goede zanger. Bij onze zender Sterren NL hebben we een speciale Oranje-playlist gemaakt voor het WK. Daar staan de leukste en sterkste nummers op. Er verschijnen ontzettend veel WK-platen, ik zie er tientallen voorbijkomen, maar slechts een paar blijven hangen. De teksten van veel voetbalnummers zijn meestal niet heel ingewikkeld. Soms hebben ze bijna iets weg van een vroeg uitgegeven sinterklaasgedicht. Dat wordt vervolgens volledig goedgemaakt door een onweerstaanbaar refrein dat iedereen direct mee kan zingen.’

Rachel Hazes - WK-hit weduwe

‘André was enorm trots op zijn nummer, mede doordat hij het hele Nederlands elftal in 1988 achter zich had staan, dat volop met hem meezong. Dat dit nummer is uitgegroeid tot een icoon onder de voetballiedjes, kwam mede doordat het elftal het nummer zo omarmde. Dat voelden de toeschouwers natuurlijk. Toen werden ze ook nog eens Europees kampioen dat jaar, dat hielp ook. Alles klopt gewoon aan het liedje. André is later ooit door de platenmaatschappij gevraagd om een ander WK-lied te maken en dat heeft hij gelijk geweigerd. Zijn antwoord was heel stellig: hij wilde nooit zelf gaan concurreren met Wij houden van Oranje.

Ik blijf zeggen dat er geen grotere voetbalfan was dan André. Hij keek niet alleen het Nederlandse voetbal maar ook bijvoorbeeld alle Engelse, Spaanse en Italiaanse wedstrijden. Hij had een fotografisch geheugen, want hij kon na jaren nog iedere uitslag opnoemen en wie de doelpunten hadden gemaakt. Ik moest er qua boekingen ook altijd rekening mee houden, want André keek het liefst de wedstrijden thuis. Waar wij toen woonden in Vinkeveen bestond nog geen kabel, daarom hadden wij meerdere schotels in de tuin, zodat André door ons hele huis voetbal kon kijken.

Het klinkt misschien gek om dat zelf zo te zeggen, maar ik blijf Wij houden van Oranje het beste voetbalnummer vinden. Ik krijg altijd zwaar kippenvel als je in het stadion dit nummer hoort en iedereen zingt mee. Wat de nieuwe WK-singles betreft: iedereen heeft zijn best gedaan en ze klinken allemaal leuk, maar Wij houden van Oranje zal gewoon nooit overtroffen worden. Eigenlijk is het binnen de sport gewoon ons tweede volkslied.’



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